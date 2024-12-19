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Питательный суп из чечевицы за 30 минут — рецепт на миллион

19 декабря 2024 05:40
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Суп из чечевицы за 30 минут — аппетитный и питательный рецепт
Суп из чечевицы. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Суп из чечевицы — это идеальное сочетание аппетитного вкуса, питательности и пользы для здоровья. Его можно легко приготовить всего за 30 минут, и этот рецепт точно станет вашим любимым. Вкусно, просто и полезно — отличный выбор для любого обеда!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • колбаски охотничьи — 200 г;
  • грудинка копченая — 150 г;
  • чечевица красная — 200 г;
  • картофель — 300 г;
  • лук репчатый — 100 г;
  • морковь — 100 г;
  • стебли сельдерея — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • вода — 2 л;
  • яблочный уксус — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать грудинку и колбаски большими кусочками, картофель кубиком, а лук, морковь и сельдерей мелко. Промыть чечевицу в холодной воде, слить воду.

сколько нужно варить чечевицу
Красная чечевица. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду на среднем огне, обжарить грудку в течение 3 минут. Добавить колбаски и обжаривать еще минуту. В сотейнике обжарить лук, морковь и сельдерей на среднем огне в течение 3 минут, постоянно помешивая.

Добавить к овощам чеснок и обжаривать 1 минуту. Добавить картофель, чечевицу и залить 2 литрами воды или бульона. Довести до кипения, снять пену, убавить огонь до слабого, добавить лавровый лист и готовить под крышкой 15 минут.

Влить яблочный уксус, добавить сахар, черный молотый перец и по вкусу соль. Перемешайте и варите еще 3 минуты.

как приготовить суп с чечевицей
Готовый суп. Фото: smachnenke.com.ua

Выключить плиту, перемешать суп и оставить настояться под крышкой 15 минут.

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