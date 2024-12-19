Суп из чечевицы за 30 минут — аппетитный и питательный рецепт

Питательный суп из чечевицы за 30 минут — рецепт на миллион
Суп из чечевицы — это идеальное сочетание аппетитного вкуса, питательности и пользы для здоровья. Его можно легко приготовить всего за 30 минут, и этот рецепт точно станет вашим любимым. Вкусно, просто и полезно — отличный выбор для любого обеда!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- колбаски охотничьи — 200 г;
- грудинка копченая — 150 г;
- чечевица красная — 200 г;
- картофель — 300 г;
- лук репчатый — 100 г;
- морковь — 100 г;
- стебли сельдерея — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- лавровый лист — 2 шт.;
- вода — 2 л;
- яблочный уксус — 1,5 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать грудинку и колбаски большими кусочками, картофель кубиком, а лук, морковь и сельдерей мелко. Промыть чечевицу в холодной воде, слить воду.
Разогреть сковороду на среднем огне, обжарить грудку в течение 3 минут. Добавить колбаски и обжаривать еще минуту. В сотейнике обжарить лук, морковь и сельдерей на среднем огне в течение 3 минут, постоянно помешивая.
Добавить к овощам чеснок и обжаривать 1 минуту. Добавить картофель, чечевицу и залить 2 литрами воды или бульона. Довести до кипения, снять пену, убавить огонь до слабого, добавить лавровый лист и готовить под крышкой 15 минут.
Влить яблочный уксус, добавить сахар, черный молотый перец и по вкусу соль. Перемешайте и варите еще 3 минуты.
Выключить плиту, перемешать суп и оставить настояться под крышкой 15 минут.
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