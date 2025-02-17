Вся правда про буряк — користь та шкода, кому можна їсти, а кому краще уникати

Правда про буряк — корисні властивості та кому не можна вживати
Буряк давно відомий як корисний овоч, багатий вітамінами, антиоксидантами та клітковиною. Він підтримує серце, очищає організм і навіть допомагає схуднути. Але чи підходить він усім? Є випадки, коли буряк може нашкодити. Розповідаємо, як правильно вживати цей коренеплід та кому варто бути обережним.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Буряк — це цінний коренеплід, який відзначається низькою калорійністю та багатством вітамінів і мінералів. Його регулярне вживання позитивно впливає на роботу організму, проте важливо знати, яка кількість є оптимальною та як правильно зберігати цей овоч.
Скільки буряка можна їсти на день
Для здорової дорослої людини оптимальна добова норма буряка становить 50-200 г. За відсутності протипоказань допускається збільшення порції до 300 г, особливо для людей, які ведуть активний спосіб життя або займаються спортом.
Користь буряка для організму
- Підтримка серцево-судинної системи — нормалізує артеріальний тиск, покращує кровообіг.
- Поліпшення травлення — велика кількість клітковини сприяє активній роботі кишківника, допомагає при запорах.
- Детокс-ефект — буряк виводить токсини, підтримує роботу печінки.
- Зміцнення імунітету — містить вітамін С, залізо та антиоксиданти, які захищають організм від інфекцій.
- Протизапальна дія — бетаїн зменшує запальні процеси в організмі.
- Допомога у контролі ваги – низька калорійність та високий вміст клітковини сприяють насиченню і зменшенню апетиту.
- Зниження рівня холестерину — пектин у складі буряка уповільнює розвиток атеросклерозу та знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Коли буряк може нашкодити
Попри велику користь, буряк може мати протипоказання.
Його слід вживати з обережністю при таких станах:
- Гастрит з підвищеною кислотністю, виразка шлунка — буряк стимулює вироблення шлункового соку, що може посилити дискомфорт.
- Сечокам’яна хвороба — може сприяти утворенню каменів у нирках.
- Синдром роздратованого кишечника, діарея — прискорює перистальтику кишківника, що може посилити симптоми.
- Цукровий діабет II типу — варений буряк має високий глікемічний індекс, що може провокувати стрибки рівня цукру в крові.
- Гіпотонія — буряк знижує артеріальний тиск, що може бути небезпечно для людей зі схильністю до низького тиску.
Як правильно зберігати буряк
Щоб буряк довше зберігав свіжість і корисні властивості, важливо дотримуватися правильних умов зберігання:
- У холодильнику — у відділенні для овочів при температурі 0…+4 °C (зберігається до 1 місяця).
- У підвалі — при температурі 0…+2 °C та вологості 85–90% (до 3-5 місяців).
- Замороженим – очищеним і нарізаним у пакетах або контейнерах (до 8-12 місяців).
- У піску або тирсі – коренеплоди пересипають сухим піском та зберігають у ящиках (до 6 місяців).
Важливі правила зберігання
- Не мити буряк перед зберіганням — зайва волога скорочує термін його придатності.
- Обрізати бадилля, залишаючи 1-2 см, щоб запобігти втраті соку.
- Не зберігати буряк поряд з яблуками — вони виділяють етилен, що пришвидшує псування коренеплодів.
Дотримуючись цих порад, ви зможете максимально використати корисні властивості буряка та надовго зберегти його свіжість.
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