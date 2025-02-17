Вся правда о свекле — польза и вред, кому можно есть, а кому лучше избегать

Свекла в тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Свекла давно известна как полезный овощ, богатый витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Она поддерживает сердце, очищает организм и даже помогает похудеть. Но подходит ли она всем? Есть случаи, когда свекла может навредить. Рассказываем, как правильно употреблять этот корнеплод и кому стоит быть осторожным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Свекла — это ценный корнеплод, который отличается низкой калорийностью и богатством витаминов и минералов. Ее регулярное употребление положительно влияет на работу организма, однако важно знать, какое количество является оптимальным и как правильно хранить этот овощ.

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Сколько свеклы можно есть в день

Для здорового взрослого человека оптимальная суточная норма свеклы составляет 50-200 г. При отсутствии противопоказаний допускается увеличение порции до 300 г, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни или занимаются спортом.

Польза свеклы для организма

Поддержка сердечно-сосудистой системы — нормализует артериальное давление, улучшает кровообращение.

Улучшение пищеварения — большое количество клетчатки способствует активной работе кишечника, помогает при запорах.

Детокс-эффект — свекла выводит токсины, поддерживает работу печени.

Укрепление иммунитета - содержит витамин С, железо и антиоксиданты, которые защищают организм от инфекций.

Противовоспалительное действие — бетаин уменьшает воспалительные процессы в организме.

Помощь в контроле веса — низкая калорийность и высокое содержание клетчатки способствуют насыщению и уменьшению аппетита.

Снижение уровня холестерина — пектин в составе свеклы замедляет развитие атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда свекла может навредить

Несмотря на большую пользу, свекла может иметь противопоказания.

Ее следует употреблять с осторожностью при таких состояниях:

Гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка — свекла стимулирует выработку желудочного сока, что может усилить дискомфорт.

Мочекаменная болезнь — может способствовать образованию камней в почках.

Синдром раздраженного кишечника, диарея — ускоряет перистальтику кишечника, что может усилить симптомы.

Сахарный диабет II типа — вареная свекла имеет высокий гликемический индекс, что может провоцировать скачки уровня сахара в крови.

Гипотония — свекла снижает артериальное давление, что может быть опасно для людей со склонностью к низкому давлению.

Как правильно хранить свеклу

Чтобы свекла дольше сохраняла свежесть и полезные свойства, важно соблюдать правильные условия хранения:

В холодильнике — в отделении для овощей при температуре 0...+4 °C (хранится до 1 месяца).

В подвале — при температуре 0...+2 °C и влажности 85-90% (до 3-5 месяцев).

Замороженным — очищенным и нарезанным в пакетах или контейнерах (до 8-12 месяцев).

В песке или опилках — корнеплоды пересыпают сухим песком и хранят в ящиках (до 6 месяцев).

Важные правила хранения

Не мыть свеклу перед хранением — лишняя влага сокращает срок ее годности.

Обрезать ботву, оставляя 1-2 см, чтобы предотвратить потерю сока.

Не хранить свеклу рядом с яблоками — они выделяют этилен, что ускоряет порчу корнеплодов.

Следуя этим советам, вы сможете максимально использовать полезные свойства свеклы и надолго сохранить ее свежесть.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.