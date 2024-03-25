Як приготувати соковиті та смачні котлети – покроковий рецепт із фото та відео

Правильний рецепт котлет на вечерю за 30 хвилин
За цим рецептом виходять смачні та дуже соковиті домашні котлети з фаршу. Обов'язково спробуйте приготувати і переконайтеся в тому, що цей рецепт ідеальний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м'ясо 1 кг;
- цибуля 1 шт.;
- хліб чи батон 200 г;
- молоко 250 мл;
- вода 200 мл;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.
Перемолоти м'ясо, цибулю та хліб на м'ясорубці.
Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.
Добре перемішати фарш до однорідності.
Влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.
Поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години. Сформувати котлети, обваляти їх у борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.
Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, скласти котлети у форму і поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 ºС. Або скласти в каструлю, налити трохи води та гасити на плиті 10 хвилин.
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