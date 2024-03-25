Як приготувати соковиті та смачні котлети – покроковий рецепт із фото та відео

Смажені котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом виходять смачні та дуже соковиті домашні котлети з фаршу. Обов'язково спробуйте приготувати і переконайтеся в тому, що цей рецепт ідеальний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

м'ясо 1 кг;

цибуля 1 шт.;

хліб чи батон 200 г;

молоко 250 мл;

вода 200 мл;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.

Хліб у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоти м'ясо, цибулю та хліб на м'ясорубці.

Фарш та хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре перемішати фарш до однорідності.

Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.

Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години. Сформувати котлети, обваляти їх у борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.

Смажені котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, скласти котлети у форму і поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 ºС. Або скласти в каструлю, налити трохи води та гасити на плиті 10 хвилин.

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

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