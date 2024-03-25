Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Правильний рецепт котлет на вечерю за 30 хвилин arrow

Правильний рецепт котлет на вечерю за 30 хвилин

25 березня 2024 16:49
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати соковиті та смачні котлети – покроковий рецепт із фото та відео
Смажені котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходять смачні та дуже соковиті домашні котлети з фаршу. Обов'язково спробуйте приготувати і переконайтеся в тому, що цей рецепт ідеальний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м'ясо 1 кг;
  • цибуля 1 шт.;
  • хліб чи батон 200 г;
  • молоко 250 мл;
  • вода 200 мл;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Залити хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб хліб увібрав молоко.

null
Хліб у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоти м'ясо, цибулю та хліб на м'ясорубці.

null
Фарш та хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

null
Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре перемішати фарш до однорідності.

null
Приготування котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити частинами воду. Може знадобитися трохи менше води. Відбити фарш мінімум 10-15 разів.

null
Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити фарш у холодильник мінімум на 30-60 хвилин, а краще на 3-4 години. Сформувати котлети, обваляти їх у борошні або панірувальних сухарях. Обсмажити з кожного боку по 5-7 хвилин.

null
Смажені котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви не впевнені, що котлети приготувалися всередині, скласти котлети у форму і поставити в духовку на 10 хвилин за температури 180 ºС. Або скласти в каструлю, налити трохи води та гасити на плиті 10 хвилин.

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

їжа
лайфхаки
м'ясо
Вечеря
рецепти
котлети
м'ясний фарш
обід

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ