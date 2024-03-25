Как приготовить сочные и вкусные котлеты — пошаговый рецепт с фото и видео

Правильный рецепт котлет на ужин за 30 минут
По этому рецепту получаются вкусные и очень сочные домашние котлеты из фарша. Обязательно попробуйте приготовить и сами убедитесь в том, что этот рецепт идеальный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо 1 кг;
- лук 1 шт;
- хлеб или батон 200 г;
- молоко 250 мл;
- вода 200 мл;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления
Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.
Перемолоть мясо, лук и хлеб на мясорубке.
Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.
Хорошо перемешать фарш до однородности.
Влить частями воду. Может понадобиться чуть меньше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.
Поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа. Сформировать котлеты, обвалять их в муке или в панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.
Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложить котлеты в форму и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 ºС. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и тушить на плите 10 минут.
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