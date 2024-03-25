Как приготовить сочные и вкусные котлеты — пошаговый рецепт с фото и видео

Жареные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этому рецепту получаются вкусные и очень сочные домашние котлеты из фарша. Обязательно попробуйте приготовить и сами убедитесь в том, что этот рецепт идеальный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мясо 1 кг;

лук 1 шт;

хлеб или батон 200 г;

молоко 250 мл;

вода 200 мл;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.

Хлеб в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоть мясо, лук и хлеб на мясорубке.

Фарш и хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо перемешать фарш до однородности.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить частями воду. Может понадобиться чуть меньше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.

Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа. Сформировать котлеты, обвалять их в муке или в панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложить котлеты в форму и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 ºС. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и тушить на плите 10 минут.

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