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Правильный рецепт котлет на ужин за 30 минут

25 марта 2024 16:49
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить сочные и вкусные котлеты — пошаговый рецепт с фото и видео
Жареные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получаются вкусные и очень сочные домашние котлеты из фарша. Обязательно попробуйте приготовить и сами убедитесь в том, что этот рецепт идеальный. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мясо 1 кг;
  • лук 1 шт;
  • хлеб или батон 200 г;
  • молоко 250 мл;
  • вода 200 мл;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы хлеб впитал молоко.

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Хлеб в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоть мясо, лук и хлеб на мясорубке.

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Фарш и хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо перемешать фарш до однородности.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить частями воду. Может понадобиться чуть меньше воды. Отбить фарш минимум 10-15 раз.

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Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить фарш в холодильник минимум на 30-60 минут, а лучше на 3-4 часа. Сформировать котлеты, обвалять их в муке или в панировочных сухарях. Обжарить с каждой стороны по 5-7 минут. 

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если вы не уверены, что котлеты приготовились внутри, сложить котлеты в форму и поставить в духовку на 10 минут при температуре 180 ºС. Или сложить в кастрюлю, налить немного воды и тушить на плите 10 минут.

Ранее мы писали про сочные котлеты из детства по рецепту бабушки

Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет. 

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