Правильний рецепт маринованої капусти "Пелюстка" — хрустка та ароматна

Маринована капуста. Фото: з мережі

Хочете приготувати мариновану капусту "Пелюстка", яка буде хрусткою, соковитою та ароматною? Правильний рецепт дозволить вам досягти ідеального смаку всього за кілька простих кроків.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці tanya_akopyan_recepty.

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Вам знадобиться:

капуста 1,5 кг;

2 буряки;

головка часнику;

2 лаврових листа;

10 шт. чорного перцю горошком.

Для маринаду:

1,5 л води;

3 ст. л солі;

6 ст. л. цукру;

олія 150 мл;

оцет 150 мл.

Спосіб приготування

Капусту наріжте великими шматками, а буряк — тонкими скибочками або соломкою. Часник почистіть і розріжте зубчики навпіл.

Нарізана капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

У чисту банку або глибоку миску укладайте капусту, чергуючи з шарами буряка і часнику. Додайте лавровий лист і перець горошком для аромату.

Капуста в банці. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб інгредієнти повністю розчинилися. Коли маринад закипить, влийте олію та оцет, знову перемішайте і зніміть з вогню.

Капуста та буряк. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Залийте капусту гарячим маринадом, щоб рідина повністю покрила овочі. Накрийте посудину кришкою або тарілкою.

Маринована капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Залиште капусту вихолоняти до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 24 години. За цей час капуста просочиться ароматом маринаду і набуде ніжного рожевого відтінку.

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