Правильний рецепт маринованої капусти "Пелюстка" — хрустка та ароматна

Правильний рецепт маринованої капусти "Пелюстка"
Хочете приготувати мариновану капусту "Пелюстка", яка буде хрусткою, соковитою та ароматною? Правильний рецепт дозволить вам досягти ідеального смаку всього за кілька простих кроків.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці tanya_akopyan_recepty.
Вам знадобиться:
- капуста 1,5 кг;
- 2 буряки;
- головка часнику;
- 2 лаврових листа;
- 10 шт. чорного перцю горошком.
Для маринаду:
- 1,5 л води;
- 3 ст. л солі;
- 6 ст. л. цукру;
- олія 150 мл;
- оцет 150 мл.
Спосіб приготування
Капусту наріжте великими шматками, а буряк — тонкими скибочками або соломкою. Часник почистіть і розріжте зубчики навпіл.
У чисту банку або глибоку миску укладайте капусту, чергуючи з шарами буряка і часнику. Додайте лавровий лист і перець горошком для аромату.
У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб інгредієнти повністю розчинилися. Коли маринад закипить, влийте олію та оцет, знову перемішайте і зніміть з вогню.
Залийте капусту гарячим маринадом, щоб рідина повністю покрила овочі. Накрийте посудину кришкою або тарілкою.
Залиште капусту вихолоняти до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 24 години. За цей час капуста просочиться ароматом маринаду і набуде ніжного рожевого відтінку.
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