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Правильний рецепт маринованої капусти "Пелюстка"

8 листопада 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Правильний рецепт маринованої капусти "Пелюстка" — хрустка та ароматна
Маринована капуста. Фото: з мережі
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете приготувати мариновану капусту "Пелюстка", яка буде хрусткою, соковитою та ароматною? Правильний рецепт дозволить вам досягти ідеального смаку всього за кілька простих кроків.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці tanya_akopyan_recepty

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1,5 кг;
  • 2 буряки;
  • головка часнику;
  • 2 лаврових листа;
  • 10 шт. чорного перцю горошком. 

Для маринаду: 

  • 1,5 л води; 
  • 3 ст. л солі; 
  • 6 ст. л. цукру;
  • олія 150 мл;
  • оцет 150 мл. 

Спосіб приготування 

Капусту наріжте великими шматками, а буряк — тонкими скибочками або соломкою. Часник почистіть і розріжте зубчики навпіл.

як приготувати капусту пелюстка
Нарізана капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

У чисту банку або глибоку миску укладайте капусту, чергуючи з шарами буряка і часнику. Додайте лавровий лист і перець горошком для аромату.

простий рецепт капусти пелюстки
Капуста в банці. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб інгредієнти повністю розчинилися. Коли маринад закипить, влийте олію та оцет, знову перемішайте і зніміть з вогню.

смачна закуска маринована капуста пелюстка
Капуста та буряк. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Залийте капусту гарячим маринадом, щоб рідина повністю покрила овочі. Накрийте посудину кришкою або тарілкою.

закуска маринована капуста пелюстка
Маринована капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Залиште капусту вихолоняти до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 24 години. За цей час капуста просочиться ароматом маринаду і набуде ніжного рожевого відтінку.

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