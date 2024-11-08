Правильный рецепт маринованной капусты "Пелюстка" — хрустящая и ароматная

Маринованная капуста. Фото: из сети

Хотите приготовить маринованную капусту "Пелюстка", которая будет хрустящей, сочной и ароматной? Правильный рецепт позволит вам достичь идеального вкуса всего в нескольких простых шагах.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице tanya_akopyan_recepty.

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Вам понадобится:

капуста 1,5 кг;

2 свеклы;

головка чеснока;

2 лавровых листа;

10 шт. черного перца горошком.

Для маринада:

1,5 л воды;

3 ст. л соли;

6 ст. л. сахара;

масло 150 мл;

уксус 150 мл.

Способ приготовления

Капусту нарежьте большими кусками, а свеклу — тонкими ломтиками или соломкой. Чеснок очистите и разрежьте зубчики пополам.

Нарезанная капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

В чистую банку или глубокую миску укладывайте капусту, чередуя со слоями свеклы и чеснока. Добавить лавровый лист и перец горошком для аромата.

Капуста в банке. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения, помешивая, чтобы ингредиенты полностью растворились. Когда маринад закипит, влейте растительное масло и уксус, снова перемешайте и снимите с огня.

Капуста и свекла. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Залейте капусту горячим маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла овощи. Накройте крышкой или тарелкой.

Маринованная капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Оставьте капусту остывать до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на 24 часа. За это время капуста пропитается ароматом маринада и приобретет нежный розовый оттенок.

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