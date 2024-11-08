Правильный рецепт маринованной капусты "Пелюстка" — хрустящая и ароматная

Правильный рецепт маринованной капусты "Пелюстка"
Хотите приготовить маринованную капусту "Пелюстка", которая будет хрустящей, сочной и ароматной? Правильный рецепт позволит вам достичь идеального вкуса всего в нескольких простых шагах.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице tanya_akopyan_recepty.
Вам понадобится:
- капуста 1,5 кг;
- 2 свеклы;
- головка чеснока;
- 2 лавровых листа;
- 10 шт. черного перца горошком.
Для маринада:
- 1,5 л воды;
- 3 ст. л соли;
- 6 ст. л. сахара;
- масло 150 мл;
- уксус 150 мл.
Способ приготовления
Капусту нарежьте большими кусками, а свеклу — тонкими ломтиками или соломкой. Чеснок очистите и разрежьте зубчики пополам.
В чистую банку или глубокую миску укладывайте капусту, чередуя со слоями свеклы и чеснока. Добавить лавровый лист и перец горошком для аромата.
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения, помешивая, чтобы ингредиенты полностью растворились. Когда маринад закипит, влейте растительное масло и уксус, снова перемешайте и снимите с огня.
Залейте капусту горячим маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла овощи. Накройте крышкой или тарелкой.
Оставьте капусту остывать до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на 24 часа. За это время капуста пропитается ароматом маринада и приобретет нежный розовый оттенок.
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