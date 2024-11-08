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Правильный рецепт маринованной капусты "Пелюстка"

8 ноября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Правильный рецепт маринованной капусты "Пелюстка" — хрустящая и ароматная
Маринованная капуста. Фото: из сети
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите приготовить маринованную капусту "Пелюстка", которая будет хрустящей, сочной и ароматной? Правильный рецепт позволит вам достичь идеального вкуса всего в нескольких простых шагах.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице tanya_akopyan_recepty.

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Вам понадобится:

  • капуста 1,5 кг;
  • 2 свеклы;
  • головка чеснока;
  • 2 лавровых листа;
  • 10 шт. черного перца горошком.

Для маринада:

  • 1,5 л воды;
  • 3 ст. л соли;
  • 6 ст. л. сахара;
  • масло 150 мл;
  • уксус 150 мл.

Способ приготовления

Капусту нарежьте большими кусками, а свеклу — тонкими ломтиками или соломкой. Чеснок очистите и разрежьте зубчики пополам.

как приготовить капусту лепесток
Нарезанная капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

В чистую банку или глубокую миску укладывайте капусту, чередуя со слоями свеклы и чеснока. Добавить лавровый лист и перец горошком для аромата.

простой рецепт капусты лепестки
Капуста в банке. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения, помешивая, чтобы ингредиенты полностью растворились. Когда маринад закипит, влейте растительное масло и уксус, снова перемешайте и снимите с огня.

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Капуста и свекла. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Залейте капусту горячим маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла овощи. Накройте крышкой или тарелкой.

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Маринованная капуста. Фото: скриншот Instagram @tanya_akopyan_recepty

Оставьте капусту остывать до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на 24 часа. За это время капуста пропитается ароматом маринада и приобретет нежный розовый оттенок.

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