Як приготувати смачну пасту з тунцем за 20 хвилин, швидко та бюджетно.

Спагетті з тунцем. Фото: YouTube @evadaren

Обов'язково спробуйте приготувати цю пасту. Вам знадобиться мінімум часу, а смак виходить просто неперевершеним. Ідеальний варіант для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

спагетті 300 г;

помідори 3 шт.;

каперси 50 г;

часник 3 зубчики;

петрушка 1 пучок;

вино біле напівсолодке 150 г;

тунець у своєму соку — 2 баночки по 185 г;

лимон 1/2 шт.;

сіль та чорний мелений перець за смаком;

олія для смаження 50 мл.

Спосіб приготування

Часник подрібнити. Помідори порізати кубиками. На цьому етапі поставити варитися спагетті.

Помідори та часник. Фото: YouTube @evadaren

На розігріту сковороду налити олію та додати часник.

Помідори та часник. Фото: YouTube @evadaren

За хвилину додати помідори, приправити і тушкувати близько 5 хвилин.

Помідори та каперси. Фото: YouTube @evadaren

Помішуючи, поступово додати каперси та тунець. Влити вино та тушкувати, помішуючи, ще 5 хвилин.

Приготування соусу. Фото: YouTube @evadaren

Додати подрібнену петрушку та видавити сік половинки лимона.

Спагетті та соус. Фото: YouTube @evadaren

Спагетті відкинути на друшляк і відправити в сковороду. Ретельно перемішати та прибрати з вогню. Подавати негайно, присипавши свіжою петрушкою.

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