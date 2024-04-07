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Прекрасна вечеря за 20 хвилин — спагетті з тунцем та помідорами

7 квітня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачну пасту з тунцем за 20 хвилин, швидко та бюджетно.
Спагетті з тунцем. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Обов'язково спробуйте приготувати цю пасту. Вам знадобиться мінімум часу, а смак виходить просто неперевершеним. Ідеальний варіант для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • спагетті 300 г;
  • помідори 3 шт.;
  • каперси 50 г;
  • часник 3 зубчики;
  • петрушка 1 пучок;
  • вино біле напівсолодке 150 г;
  • тунець у своєму соку — 2 баночки по 185 г;
  • лимон 1/2 шт.;
  • сіль та чорний мелений перець за смаком;
  • олія для смаження 50 мл.

Спосіб приготування

Часник подрібнити. Помідори порізати кубиками. На цьому етапі поставити варитися спагетті.

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Помідори та часник. Фото: YouTube @evadaren

На розігріту сковороду налити олію та додати часник.

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Помідори та часник. Фото: YouTube @evadaren

За хвилину додати помідори, приправити і тушкувати близько 5 хвилин.

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Помідори та каперси. Фото: YouTube @evadaren

Помішуючи, поступово додати каперси та тунець. Влити вино та тушкувати, помішуючи, ще 5 хвилин.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @evadaren

Додати подрібнену петрушку та видавити сік половинки лимона. 

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Спагетті та соус. Фото: YouTube @evadaren

Спагетті відкинути на друшляк і відправити в сковороду. Ретельно перемішати та прибрати з вогню. Подавати негайно, присипавши свіжою петрушкою.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткий картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплі та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фріттата.

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тунець

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