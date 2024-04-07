Як приготувати смачну пасту з тунцем за 20 хвилин, швидко та бюджетно.

Прекрасна вечеря за 20 хвилин — спагетті з тунцем та помідорами
Обов'язково спробуйте приготувати цю пасту. Вам знадобиться мінімум часу, а смак виходить просто неперевершеним. Ідеальний варіант для вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- спагетті 300 г;
- помідори 3 шт.;
- каперси 50 г;
- часник 3 зубчики;
- петрушка 1 пучок;
- вино біле напівсолодке 150 г;
- тунець у своєму соку — 2 баночки по 185 г;
- лимон 1/2 шт.;
- сіль та чорний мелений перець за смаком;
- олія для смаження 50 мл.
Спосіб приготування
Часник подрібнити. Помідори порізати кубиками. На цьому етапі поставити варитися спагетті.
На розігріту сковороду налити олію та додати часник.
За хвилину додати помідори, приправити і тушкувати близько 5 хвилин.
Помішуючи, поступово додати каперси та тунець. Влити вино та тушкувати, помішуючи, ще 5 хвилин.
Додати подрібнену петрушку та видавити сік половинки лимона.
Спагетті відкинути на друшляк і відправити в сковороду. Ретельно перемішати та прибрати з вогню. Подавати негайно, присипавши свіжою петрушкою.
Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткий картоплі по-селянськи.
Візьміть три картоплі та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фріттата.
Читайте Новини.LIVE!