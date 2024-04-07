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Прекрасный ужин за 20 минут — спагетти с тунцом и помидорами

7 апреля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусную пасту с тунцом за 20 минут, быстро и бюджетно
Спагетти с тунцом. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Обязательно попробуйте приготовить такую пасту. Вам потребуется минимум времени, а вкус получается просто непревзойденным. Идеальный вариант для ужина

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • спагетти 300 г;
  • помидоры 3 шт.;
  • каперсы 50 г;
  • чеснок 3 зубчика;
  • петрушка 1 пучок;
  • вино белое полусладкое 150 г;
  • тунец в собственном соку — 2 баночки по 185 г;
  • лимон 1/2 шт;
  • соль и черный молотый перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки 50 мл.

Способ приготовления 

Чеснок измельчить. Помидоры нарезать кубиками. На этом этапе поставить вариться спагетти.

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Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @evadaren

На разогретую сковороду налить масло и добавить чеснок.

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Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @evadaren

Через минуту добавить помидоры, приправить и тушить около 5 минут. 

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Помидоры и каперсы. Фото: YouTube @evadaren

Помешивая, постепенно добавить каперсы и тунец. Влить вино и тушить, помешивая, еще 5 минут.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @evadaren

Добавить измельченную петрушку и выдавить сок половинки лимона. Перемешать — и начинка готова!

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Спагетти и соус. Фото: YouTube @evadaren

Спагетти откинуть на дуршлаг и отправить в сковороду. Тщательно перемешать и убрать с огня. Подавать незамедлительно, присыпав свежей петрушкой.

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тунец

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