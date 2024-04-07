Как приготовить вкусную пасту с тунцом за 20 минут, быстро и бюджетно

Спагетти с тунцом. Фото: YouTube @evadaren

Обязательно попробуйте приготовить такую пасту. Вам потребуется минимум времени, а вкус получается просто непревзойденным. Идеальный вариант для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

спагетти 300 г;

помидоры 3 шт.;

каперсы 50 г;

чеснок 3 зубчика;

петрушка 1 пучок;

вино белое полусладкое 150 г;

тунец в собственном соку — 2 баночки по 185 г;

лимон 1/2 шт;

соль и черный молотый перец по вкусу;

растительное масло для жарки 50 мл.

Способ приготовления

Чеснок измельчить. Помидоры нарезать кубиками. На этом этапе поставить вариться спагетти.

Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @evadaren

На разогретую сковороду налить масло и добавить чеснок.

Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @evadaren

Через минуту добавить помидоры, приправить и тушить около 5 минут.

Помидоры и каперсы. Фото: YouTube @evadaren

Помешивая, постепенно добавить каперсы и тунец. Влить вино и тушить, помешивая, еще 5 минут.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @evadaren

Добавить измельченную петрушку и выдавить сок половинки лимона. Перемешать — и начинка готова!

Спагетти и соус. Фото: YouTube @evadaren

Спагетти откинуть на дуршлаг и отправить в сковороду. Тщательно перемешать и убрать с огня. Подавать незамедлительно, присыпав свежей петрушкой.

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