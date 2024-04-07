Как приготовить вкусную пасту с тунцом за 20 минут, быстро и бюджетно

Прекрасный ужин за 20 минут — спагетти с тунцом и помидорами
Обязательно попробуйте приготовить такую пасту. Вам потребуется минимум времени, а вкус получается просто непревзойденным. Идеальный вариант для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- спагетти 300 г;
- помидоры 3 шт.;
- каперсы 50 г;
- чеснок 3 зубчика;
- петрушка 1 пучок;
- вино белое полусладкое 150 г;
- тунец в собственном соку — 2 баночки по 185 г;
- лимон 1/2 шт;
- соль и черный молотый перец по вкусу;
- растительное масло для жарки 50 мл.
Способ приготовления
Чеснок измельчить. Помидоры нарезать кубиками. На этом этапе поставить вариться спагетти.
На разогретую сковороду налить масло и добавить чеснок.
Через минуту добавить помидоры, приправить и тушить около 5 минут.
Помешивая, постепенно добавить каперсы и тунец. Влить вино и тушить, помешивая, еще 5 минут.
Добавить измельченную петрушку и выдавить сок половинки лимона. Перемешать — и начинка готова!
Спагетти откинуть на дуршлаг и отправить в сковороду. Тщательно перемешать и убрать с огня. Подавать незамедлительно, присыпав свежей петрушкой.
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