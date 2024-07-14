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Прекрасне варення п'ятихвилинка з малини на зиму

14 липня 2024 07:50
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Малинове варення на зиму за 5 хвилин — покроковий рецепт заготовок
Варення з малини. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Надзвичайно смачне та просте в приготуванні  варення з малини. Воно підходить до всього: з чаєм, при простуді, на булку чи в печиво, бо кісточки м'які. Неймовірна та корисна смакота на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг малини;
  • 1 кг цукру;
  • 1 ч.л. лимонної кислоти. 

Спосіб приготування 

Малину потрібно промити та поставити, щоб зайва вода зтекла. 

рецепт малинового варення на зиму
Малина та сито. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Додаємо 200 г цукру та ставимо на вогонь. Варити протягом 5 хвилин з моменту закипання. 

рецепт малинового варення
Малина та цукор. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Додати ще 200 г цукру й варимо ще 5 хвилин. Так кожні 5 хвилин поступово додаємо весь цукор. 

рецепт малинового варення на зиму за 5 хвилин
Лимонна кислота. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім додаємо лимонну кислоту, тоді варення збереже колір. Гаряче варення розливаємо по банках та закриваємо. 

рецепт смачного малинового варення на зиму
Малинове варення. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Також ми писали про сезон шовковиці — ідеї корисних вітамінних заготовок на зиму.

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