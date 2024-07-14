Малинове варення на зиму за 5 хвилин — покроковий рецепт заготовок

Варення з малини. Фото: Freepik

Надзвичайно смачне та просте в приготуванні варення з малини. Воно підходить до всього: з чаєм, при простуді, на булку чи в печиво, бо кісточки м'які. Неймовірна та корисна смакота на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

1 кг малини;

1 кг цукру;

1 ч.л. лимонної кислоти.

Спосіб приготування

Малину потрібно промити та поставити, щоб зайва вода зтекла.

Малина та сито. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Додаємо 200 г цукру та ставимо на вогонь. Варити протягом 5 хвилин з моменту закипання.

Малина та цукор. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Додати ще 200 г цукру й варимо ще 5 хвилин. Так кожні 5 хвилин поступово додаємо весь цукор.

Лимонна кислота. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім додаємо лимонну кислоту, тоді варення збереже колір. Гаряче варення розливаємо по банках та закриваємо.

Малинове варення. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

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