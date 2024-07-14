Малинове варення на зиму за 5 хвилин — покроковий рецепт заготовок

Прекрасне варення п'ятихвилинка з малини на зиму
Надзвичайно смачне та просте в приготуванні варення з малини. Воно підходить до всього: з чаєм, при простуді, на булку чи в печиво, бо кісточки м'які. Неймовірна та корисна смакота на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 1 кг малини;
- 1 кг цукру;
- 1 ч.л. лимонної кислоти.
Спосіб приготування
Малину потрібно промити та поставити, щоб зайва вода зтекла.
Додаємо 200 г цукру та ставимо на вогонь. Варити протягом 5 хвилин з моменту закипання.
Додати ще 200 г цукру й варимо ще 5 хвилин. Так кожні 5 хвилин поступово додаємо весь цукор.
Потім додаємо лимонну кислоту, тоді варення збереже колір. Гаряче варення розливаємо по банках та закриваємо.
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