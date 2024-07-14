Малиновое варенье за 5 минут — пошаговый рецепт заготовок

Прекрасное варенье пятиминутка из малины на зиму
Необыкновенно вкусное и простое в приготовлении варенье из малины. Оно подходит ко всему: с чаем, при простуде, на булке или в печенье, потому что косточки мягкие. Невероятные и полезные заготовки на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара;
- 1 ч.л. лимонной кислоты.
Способ приготовления
Малину нужно промыть и поставить, чтобы излишняя вода стекла.
Добавляем 200 г сахара и ставим на огонь. Варить в течение 5 минут с момента закипания.
Добавить еще 200 г сахара и варить еще 5 минут. Так, каждые 5 минут постепенно добавляем весь сахар.
Затем добавляем лимонную кислоту, тогда варенье сохранит цвет. Горячее варенье разливаем по банкам и закрываем.
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