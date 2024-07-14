Малиновое варенье за 5 минут — пошаговый рецепт заготовок

Варенье из малины. Фото: Freepik

Необыкновенно вкусное и простое в приготовлении варенье из малины. Оно подходит ко всему: с чаем, при простуде, на булке или в печенье, потому что косточки мягкие. Невероятные и полезные заготовки на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

1 кг малины;

1 кг сахара;

1 ч.л. лимонной кислоты.

Способ приготовления

Малину нужно промыть и поставить, чтобы излишняя вода стекла.

Малина и сито. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Добавляем 200 г сахара и ставим на огонь. Варить в течение 5 минут с момента закипания.

Малина и сахар. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Добавить еще 200 г сахара и варить еще 5 минут. Так, каждые 5 минут постепенно добавляем весь сахар.

Лимонная кислота. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Затем добавляем лимонную кислоту, тогда варенье сохранит цвет. Горячее варенье разливаем по банкам и закрываем.

Малиновое варенье. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

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