“Президентські” помідори на зиму — улюблений рецепт Кравчука з його рідного села

Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

"Президентські" помідори — це особливий рецепт, який бере свій початок у селі, де народився перший президент України Леонід Кравчук. Ці томати були його улюбленими, а їх смак ідеально поєднується з традиційним маринадом, перевіреним роками.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

помідори;

цибуля;

лавровий лист;

зелень петрушки;

чорний перець горошком;

чорний мелений перець.

Для маринада:

вода 3,5 л;

цукор 150 г;

сіль 80 г;

оцет 9% 200 мл.

Спосіб приготування

На дно чистих банок викласти цибулю, нарізану кружечками, лавровий лист, зелень петрушки та чорний перець горошком. Додати помідори, розрізані навпіл, чергуючи з шарами цибулі. Зверху посипати чорним меленим перцем.

Спеції в банці. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі закип'ятити воду, додати цукор, сіль і оцет. Після закипання залити гарячий маринад у банки з помідорами.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Банки накрити кришками, але не закручувати. У велику каструлю на дно покласти рушник, встановити банки і залити водою до половини їх висоти.

Маринад лля помідорів. Фото: gospodynka.com.ua

Довести воду до кипіння і стерилізувати банки протягом 10 хвилин. Після цього акуратно вийняти банки, щільно закрити кришками.

Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

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