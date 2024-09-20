“Президентські” помідори на зиму — улюблений рецепт Кравчука з його рідного села

"Президентські" помідори на зиму — рецепт з села, де народився Кравчук, його улюблені томати
"Президентські" помідори — це особливий рецепт, який бере свій початок у селі, де народився перший президент України Леонід Кравчук. Ці томати були його улюбленими, а їх смак ідеально поєднується з традиційним маринадом, перевіреним роками.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- помідори;
- цибуля;
- лавровий лист;
- зелень петрушки;
- чорний перець горошком;
- чорний мелений перець.
Для маринада:
- вода 3,5 л;
- цукор 150 г;
- сіль 80 г;
- оцет 9% 200 мл.
Спосіб приготування
На дно чистих банок викласти цибулю, нарізану кружечками, лавровий лист, зелень петрушки та чорний перець горошком. Додати помідори, розрізані навпіл, чергуючи з шарами цибулі. Зверху посипати чорним меленим перцем.
У каструлі закип'ятити воду, додати цукор, сіль і оцет. Після закипання залити гарячий маринад у банки з помідорами.
Банки накрити кришками, але не закручувати. У велику каструлю на дно покласти рушник, встановити банки і залити водою до половини їх висоти.
Довести воду до кипіння і стерилізувати банки протягом 10 хвилин. Після цього акуратно вийняти банки, щільно закрити кришками.
Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.
Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.
Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.
Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.
Читайте Новини.LIVE!