"Президентские" помидоры на зиму - любимый рецепт Кравчука из его родного села

"Президентские" помидоры на зиму — рецепт из села, где родился Кравчук, его любимые томаты
"Президентские" помидоры — это особый рецепт, который берет свое начало в селе, где родился первый президент Украины Леонид Кравчук. Эти томаты были его излюбленными, а их вкус идеально сочетается с традиционным маринадом, проверенным годами.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- помидоры;
- лук;
- лавровый лист;
- зелень петрушки;
- черный перец горошком;
- черный молотый перец.
Для маринада:
- вода 3,5л;
- сахар 150 г;
- соль 80 г;
- уксус 9% 200 мл.
Способ приготовления
На дно чистых банок выложить лук, нарезанный кружочками, лавровый лист, зелень петрушки и черный перец горошком. Добавить помидоры, разрезанные пополам, чередуя со слоями лука. Сверху посыпать черным молотым перцем.
В кастрюле вскипятить воду, добавить сахар, соль и уксус. После закипания залить горячий маринад в банки с помидорами.
Банки накрыть крышками, но не закручивать. В большую кастрюлю на дно положить полотенце, установить банки и залить водой до половины их высоты.
Довести воду до кипения и стерилизовать банки в течение 10 минут. После этого аккуратно извлечь банки, плотно закрыть крышками.
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