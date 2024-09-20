"Президентские" помидоры на зиму - любимый рецепт Кравчука из его родного села

Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

"Президентские" помидоры — это особый рецепт, который берет свое начало в селе, где родился первый президент Украины Леонид Кравчук. Эти томаты были его излюбленными, а их вкус идеально сочетается с традиционным маринадом, проверенным годами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

помидоры;

лук;

лавровый лист;

зелень петрушки;

черный перец горошком;

черный молотый перец.

Для маринада:

вода 3,5л;

сахар 150 г;

соль 80 г;

уксус 9% 200 мл.

Способ приготовления

На дно чистых банок выложить лук, нарезанный кружочками, лавровый лист, зелень петрушки и черный перец горошком. Добавить помидоры, разрезанные пополам, чередуя со слоями лука. Сверху посыпать черным молотым перцем.

Специи в банке. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле вскипятить воду, добавить сахар, соль и уксус. После закипания залить горячий маринад в банки с помидорами.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Банки накрыть крышками, но не закручивать. В большую кастрюлю на дно положить полотенце, установить банки и залить водой до половины их высоты.

Маринад для помидоров. Фото: gospodynka.com.ua

Довести воду до кипения и стерилизовать банки в течение 10 минут. После этого аккуратно извлечь банки, плотно закрыть крышками.

Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

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