Забутий український рецепт "ябчанка" — приготуйте, поки є домашні яблука

Ябчанка з яблуків. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Скористайтеся сезоном домашніх яблук і приготуйте страву, яка повертає нас до українських традицій! Ябчанка — забутий, але надзвичайно смачний рецепт, який колись був популярний у кожній родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня как Релакс.

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Вам знадобиться:

500 г яблук очищених;

100 г цукру;

200 мл молока;

2 ст л сметани;

0,5 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

кориця;

50 г натурального меду.

Спосіб приготування

Яблука потрібно очистити від шкірки та насіння. Засипати яблука 100 г цукру та дати пустити сік.

Підготовка яблук. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

До сметани додати молоко та половину столової ложки крохмалю. Перемішати до однорідного стану.

Приготування страви. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Яблука тим часом потрібно зварити та зробити пюре.

Приготування ябчанки. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Яблучне пюре додати в молочну суміш, варити 3-5 хвилин до загустіння.

Готова страви. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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