Забутий український рецепт "ябчанка" — приготуйте, поки є домашні яблука

Приготуйте, поки є домашні яблука — забутий український рецепт "ябчанка"
Скористайтеся сезоном домашніх яблук і приготуйте страву, яка повертає нас до українських традицій! Ябчанка — забутий, але надзвичайно смачний рецепт, який колись був популярний у кожній родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня как Релакс.
Вам знадобиться:
- 500 г яблук очищених;
- 100 г цукру;
- 200 мл молока;
- 2 ст л сметани;
- 0,5 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- кориця;
- 50 г натурального меду.
Спосіб приготування
Яблука потрібно очистити від шкірки та насіння. Засипати яблука 100 г цукру та дати пустити сік.
До сметани додати молоко та половину столової ложки крохмалю. Перемішати до однорідного стану.
Яблука тим часом потрібно зварити та зробити пюре.
Яблучне пюре додати в молочну суміш, варити 3-5 хвилин до загустіння.
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