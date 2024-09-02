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Приготуйте, поки є домашні яблука — забутий український рецепт "ябчанка"

2 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Забутий український рецепт "ябчанка" — приготуйте, поки є домашні яблука
Ябчанка з яблуків. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Скористайтеся сезоном домашніх яблук і приготуйте страву, яка повертає нас до українських традицій! Ябчанка — забутий, але надзвичайно смачний рецепт, який колись був популярний у кожній родині. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня как Релакс

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Вам знадобиться: 

  • 500 г яблук очищених;
  • 100 г цукру;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст л сметани;
  • 0,5 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • кориця;
  • 50 г натурального меду. 

Спосіб приготування 

Яблука потрібно очистити від шкірки та насіння. Засипати яблука 100 г цукру та дати пустити сік. 

рецепт української страви з яблук
Підготовка яблук. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

До сметани додати молоко та половину столової ложки крохмалю. Перемішати до однорідного стану. 

стародавній рецепт української страви з яблук
Приготування страви. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Яблука тим часом потрібно зварити та зробити пюре. 

смачний рецепт української страви з яблук
Приготування ябчанки. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Яблучне пюре додати в молочну суміш, варити 3-5 хвилин до загустіння. 

смачний та простий рецепт української страви з яблук
Готова страви. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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рецепти лайфхаки яблука Українська кухня закарпатська кухня

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