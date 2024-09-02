Забытый украинский рецепт "ябчанка" — приготовьте, пока есть домашние яблоки

Ябчанка из яблок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Воспользуйтесь сезоном домашних яблок и приготовьте блюдо, которое возвращает нас к украинским традициям! Ябчанка — забытый, но очень вкусный рецепт, который когда-то был популярен в каждой семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

500 г яблок очищенных;

100 г сахара;

200 мл молока;

2 ст л сметаны;

0,5 ст. л. кукурузного крахмала;

корица;

50 г натурального меда.

Способ приготовления

Яблоки нужно очистить от кожуры и семян. Засыпать яблоки 100 г сахара и дать пустить сок.

Подготовка яблок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

К сметане добавить молоко и половину столовой ложки крахмала. Перемешать до однородного состояния.

Приготовление блюда. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тем временем яблоки нужно сварить и сделать пюре.

Приготовление ябчанки. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Яблочное пюре добавить в молочную смесь, варить 3-5 минут до загустения.

Готовые блюда. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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