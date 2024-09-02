Забытый украинский рецепт "ябчанка" — приготовьте, пока есть домашние яблоки

Приготовьте, пока есть домашние яблоки — забытый украинский рецепт "ябчанка"
Воспользуйтесь сезоном домашних яблок и приготовьте блюдо, которое возвращает нас к украинским традициям! Ябчанка — забытый, но очень вкусный рецепт, который когда-то был популярен в каждой семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.
Вам понадобится:
- 500 г яблок очищенных;
- 100 г сахара;
- 200 мл молока;
- 2 ст л сметаны;
- 0,5 ст. л. кукурузного крахмала;
- корица;
- 50 г натурального меда.
Способ приготовления
Яблоки нужно очистить от кожуры и семян. Засыпать яблоки 100 г сахара и дать пустить сок.
К сметане добавить молоко и половину столовой ложки крахмала. Перемешать до однородного состояния.
Тем временем яблоки нужно сварить и сделать пюре.
Яблочное пюре добавить в молочную смесь, варить 3-5 минут до загустения.
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