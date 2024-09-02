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Приготовьте, пока есть домашние яблоки — забытый украинский рецепт "ябчанка"

2 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Забытый украинский рецепт "ябчанка" — приготовьте, пока есть домашние яблоки
Ябчанка из яблок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Воспользуйтесь сезоном домашних яблок и приготовьте блюдо, которое возвращает нас к украинским традициям! Ябчанка — забытый, но очень вкусный рецепт, который когда-то был популярен в каждой семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

  • 500 г яблок очищенных;
  • 100 г сахара;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст л сметаны;
  • 0,5 ст. л. кукурузного крахмала;
  • корица;
  • 50 г натурального меда.

Способ приготовления

Яблоки нужно очистить от кожуры и семян. Засыпать яблоки 100 г сахара и дать пустить сок.

рецепт украинского блюда из яблок
Подготовка яблок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

К сметане добавить молоко и половину столовой ложки крахмала. Перемешать до однородного состояния.

древний рецепт украинского блюда из яблок
Приготовление блюда. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тем временем яблоки нужно сварить и сделать пюре.

вкусный рецепт украинского блюда из яблок
Приготовление ябчанки. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Яблочное пюре добавить в молочную смесь, варить 3-5 минут до загустения.

вкусный и простой рецепт украинского блюда из яблок
Готовые блюда. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

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рецепты лайфхаки яблоки Украинская кухня закарпатская кухня

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23:57 Военные самолеты России периодически приближаются к границам Латвии

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