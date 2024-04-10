Бюджетний турецький хліб вдома — простий рецепт приготування

Приготуйте цей простий турецький хліб — смачний та ароматний
Такий турецький хліб готується дуже швидко та з простих інгредієнтів. Пропонуємо вам приготувати його та переконатися в тому, що цей рецепт вартий вашої уваги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Все просто.
Вам знадобиться:
- молоко 200 мл;
- вода 200 мл;
- цукор 2 ст.л;
- сіль 1 ч.л;
- дріжджі (сухі) 8 г;
- борошно 600 г;
- масло вершкове 2 ст.л;
- кунжут;
- сметана 1 ст.л;
- жовток 1 шт.
Спосіб приготування
До теплої води додати тепле молоко, сіль, цукор та сухі дріжжі. Все ретельно перемішати.
Додати борошно, все ретельно перемішати. Потім додати вершкове масло та почати замішувати тісто.
Поставити тісто в тепле місце на одну годину.
Потім розділити тісто на дві частини. Ретельно вимішати.
Покласти коржі на деко, кожний втрамбувати руками. Змазати яєчним жовтком зі сметаною та посипати кунжутом.
Випікати хліб протягом 35 хвилин при 180 ºС.
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