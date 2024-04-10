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Приготуйте цей простий турецький хліб — смачний та ароматний

10 квітня 2024 17:00
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний турецький хліб вдома — простий рецепт приготування
Турецький хліб. Фото: YouTube @vse_prosto7
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий турецький хліб готується дуже швидко та з простих інгредієнтів. Пропонуємо вам приготувати його та переконатися в тому, що цей рецепт вартий вашої уваги. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Все просто

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Вам знадобиться: 

  • молоко 200 мл;
  • вода 200 мл;
  • цукор 2 ст.л;
  • сіль 1 ч.л;
  • дріжджі (сухі) 8 г;
  • борошно 600 г;
  • масло вершкове 2 ст.л;
  • кунжут;
  • сметана 1 ст.л;
  • жовток 1 шт.

Спосіб приготування 

До теплої води додати тепле молоко, сіль, цукор та сухі дріжжі. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Додати борошно, все ретельно перемішати. Потім додати вершкове масло та почати замішувати тісто. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Поставити тісто в тепле місце на одну годину. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Потім розділити тісто на дві частини. Ретельно вимішати. 

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Приготування хліба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Покласти коржі на деко, кожний втрамбувати руками. Змазати яєчним жовтком зі сметаною та посипати кунжутом. 

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Приготування хліба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Випікати хліб протягом 35 хвилин при 180 ºС.

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Готовий хліб. Фото: YouTube @vse_prosto7

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