Бюджетний турецький хліб вдома — простий рецепт приготування

Турецький хліб. Фото: YouTube @vse_prosto7

Такий турецький хліб готується дуже швидко та з простих інгредієнтів. Пропонуємо вам приготувати його та переконатися в тому, що цей рецепт вартий вашої уваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Все просто.

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Вам знадобиться:

молоко 200 мл;

вода 200 мл;

цукор 2 ст.л;

сіль 1 ч.л;

дріжджі (сухі) 8 г;

борошно 600 г;

масло вершкове 2 ст.л;

кунжут;

сметана 1 ст.л;

жовток 1 шт.

Спосіб приготування

До теплої води додати тепле молоко, сіль, цукор та сухі дріжжі. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Додати борошно, все ретельно перемішати. Потім додати вершкове масло та почати замішувати тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Поставити тісто в тепле місце на одну годину.

Приготування тіста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Потім розділити тісто на дві частини. Ретельно вимішати.

Приготування хліба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Покласти коржі на деко, кожний втрамбувати руками. Змазати яєчним жовтком зі сметаною та посипати кунжутом.

Приготування хліба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Випікати хліб протягом 35 хвилин при 180 ºС.

Готовий хліб. Фото: YouTube @vse_prosto7

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