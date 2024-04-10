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Приготовьте этот простой турецкий хлеб — вкусный и ароматный

10 апреля 2024 17:00
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный турецкий хлеб дома — простой рецепт приготовления
Турецкий хлеб. Фото: YouTube @vse_prosto7
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой турецкий хлеб готовится очень быстро и из простых ингредиентов. Предлагаем вам приготовить его и убедиться в том, что этот рецепт стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Все просто.

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Вам понадобится:

  • молоко 200 мл;
  • вода 200 мл;
  • сахар 2 ст.л;
  • соль 1 ч.л;
  • дрожжи (сухие) 8 г;
  • мука 600 г;
  • масло сливочное 2 ст.л;
  • кунжут;
  • сметана 1 ст.л;
  • желток 1 шт.

Способ приготовления

К теплой воде добавить теплое молоко, соль, сахар и сухие дрожжи. Все тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Добавить муку, все тщательно перемешать. Затем добавить сливочное масло и начать замешивать тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Поставить тесто в теплое место на час.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Затем разделить тесто на две части. Тщательно вымешать.

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Положить лепешки на противень, каждую утрамбовать руками. Смазать яичным желтком со сметаной и посыпать кунжутом.

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Приготовление хлеба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Выпекать хлеб в течение 35 минут при 180 ºС.

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Готовый хлеб. Фото: YouTube @vse_prosto7

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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выпечка
хлеб
белый хлеб
дрожжевое тесто

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