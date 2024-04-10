Бюджетный турецкий хлеб дома — простой рецепт приготовления

Турецкий хлеб. Фото: YouTube @vse_prosto7

Такой турецкий хлеб готовится очень быстро и из простых ингредиентов. Предлагаем вам приготовить его и убедиться в том, что этот рецепт стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Все просто.

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Вам понадобится:

молоко 200 мл;

вода 200 мл;

сахар 2 ст.л;

соль 1 ч.л;

дрожжи (сухие) 8 г;

мука 600 г;

масло сливочное 2 ст.л;

кунжут;

сметана 1 ст.л;

желток 1 шт.

Способ приготовления

К теплой воде добавить теплое молоко, соль, сахар и сухие дрожжи. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Добавить муку, все тщательно перемешать. Затем добавить сливочное масло и начать замешивать тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Поставить тесто в теплое место на час.

Приготовление теста. Фото: YouTube @vse_prosto7

Затем разделить тесто на две части. Тщательно вымешать.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Положить лепешки на противень, каждую утрамбовать руками. Смазать яичным желтком со сметаной и посыпать кунжутом.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @vse_prosto7

Выпекать хлеб в течение 35 минут при 180 ºС.

Готовый хлеб. Фото: YouTube @vse_prosto7

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