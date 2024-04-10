Бюджетный турецкий хлеб дома — простой рецепт приготовления

Приготовьте этот простой турецкий хлеб — вкусный и ароматный
Такой турецкий хлеб готовится очень быстро и из простых ингредиентов. Предлагаем вам приготовить его и убедиться в том, что этот рецепт стоит вашего внимания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Все просто.
Вам понадобится:
- молоко 200 мл;
- вода 200 мл;
- сахар 2 ст.л;
- соль 1 ч.л;
- дрожжи (сухие) 8 г;
- мука 600 г;
- масло сливочное 2 ст.л;
- кунжут;
- сметана 1 ст.л;
- желток 1 шт.
Способ приготовления
К теплой воде добавить теплое молоко, соль, сахар и сухие дрожжи. Все тщательно перемешать.
Добавить муку, все тщательно перемешать. Затем добавить сливочное масло и начать замешивать тесто.
Поставить тесто в теплое место на час.
Затем разделить тесто на две части. Тщательно вымешать.
Положить лепешки на противень, каждую утрамбовать руками. Смазать яичным желтком со сметаной и посыпать кунжутом.
Выпекать хлеб в течение 35 минут при 180 ºС.
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