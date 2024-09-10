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Приготування лінивого хачапурі на пательні — 10 хвилин і смачний сніданок готовий

10 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Лінивий хачапурі на сковороді за 10 хвилин на сніданок — покроковий рецепт
Лінивий хачапурі. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Лінивий хачапурі на пательны — ідеальний варіант для швидкого та ситного сніданку! Лише 10 хвилин вашого часу, і ви зможете насолодитися смачним і ароматним хачапурі. Простий рецепт, який не потребує особливих зусиль, але подарує справжнє гастрономічне задоволення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться: 

  • кефір — 200 мл;
  • яйця — 2-3 шт.;
  • сир твердий — 200-220 г;
  • борошно — 130 г;
  • розпушувач — 0,5 ч.л.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • цукор — 0,5 ч.л.;
  • прованські трави — 0,5 ч.л.;
  • сушений часник — 0,5 ч.л.;
  • вершкове масло — 10-15 г;
  • олія — 1-2 ст.л. 

Спосіб приготування 

В окремій мисці змішайте кефір, яйця, сіль, цукор, прованські трави та сушений часник. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно з'єдналися.

лінивий хачапурі на сніданок
Яйця та сіль. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Поступово додайте борошно та розпушувач, постійно помішуючи. Тісто має бути однорідним, без грудочок. Натертий твердий сир додайте в тісто та ретельно перемішайте.

смачний лінивий хачапурі на сніданок
Сирне тісто. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте 1-2 столові ложки олії. Викладіть тісто рівним шаром на пательню. Готуйте хачапурі на середньому вогні 4-5 хвилин з одного боку, потім акуратно переверніть його і готуйте ще 3-4 хвилини з іншого боку.

лінивий хачапурі на сніданок рецепт
Хачапурі на пательні. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Після того, як хачапурі підрум'янилося з обох боків, змастіть готову страву вершковим маслом для більш ніжного смаку.

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