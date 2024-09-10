Лінивий хачапурі на сковороді за 10 хвилин на сніданок — покроковий рецепт

Приготування лінивого хачапурі на пательні — 10 хвилин і смачний сніданок готовий
Лінивий хачапурі на пательны — ідеальний варіант для швидкого та ситного сніданку! Лише 10 хвилин вашого часу, і ви зможете насолодитися смачним і ароматним хачапурі. Простий рецепт, який не потребує особливих зусиль, але подарує справжнє гастрономічне задоволення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 мл;
- яйця — 2-3 шт.;
- сир твердий — 200-220 г;
- борошно — 130 г;
- розпушувач — 0,5 ч.л.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- цукор — 0,5 ч.л.;
- прованські трави — 0,5 ч.л.;
- сушений часник — 0,5 ч.л.;
- вершкове масло — 10-15 г;
- олія — 1-2 ст.л.
Спосіб приготування
В окремій мисці змішайте кефір, яйця, сіль, цукор, прованські трави та сушений часник. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно з'єдналися.
Поступово додайте борошно та розпушувач, постійно помішуючи. Тісто має бути однорідним, без грудочок. Натертий твердий сир додайте в тісто та ретельно перемішайте.
Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте 1-2 столові ложки олії. Викладіть тісто рівним шаром на пательню. Готуйте хачапурі на середньому вогні 4-5 хвилин з одного боку, потім акуратно переверніть його і готуйте ще 3-4 хвилини з іншого боку.
Після того, як хачапурі підрум'янилося з обох боків, змастіть готову страву вершковим маслом для більш ніжного смаку.
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