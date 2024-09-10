Лінивий хачапурі на сковороді за 10 хвилин на сніданок — покроковий рецепт

Лінивий хачапурі. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Лінивий хачапурі на пательны — ідеальний варіант для швидкого та ситного сніданку! Лише 10 хвилин вашого часу, і ви зможете насолодитися смачним і ароматним хачапурі. Простий рецепт, який не потребує особливих зусиль, але подарує справжнє гастрономічне задоволення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

кефір — 200 мл;

яйця — 2-3 шт.;

сир твердий — 200-220 г;

борошно — 130 г;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

цукор — 0,5 ч.л.;

прованські трави — 0,5 ч.л.;

сушений часник — 0,5 ч.л.;

вершкове масло — 10-15 г;

олія — 1-2 ст.л.

Спосіб приготування

В окремій мисці змішайте кефір, яйця, сіль, цукор, прованські трави та сушений часник. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно з'єдналися.

Яйця та сіль. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Поступово додайте борошно та розпушувач, постійно помішуючи. Тісто має бути однорідним, без грудочок. Натертий твердий сир додайте в тісто та ретельно перемішайте.

Сирне тісто. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте 1-2 столові ложки олії. Викладіть тісто рівним шаром на пательню. Готуйте хачапурі на середньому вогні 4-5 хвилин з одного боку, потім акуратно переверніть його і готуйте ще 3-4 хвилини з іншого боку.

Хачапурі на пательні. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Після того, як хачапурі підрум'янилося з обох боків, змастіть готову страву вершковим маслом для більш ніжного смаку.

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