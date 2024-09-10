Ленивый хачапур на сковороде за 10 минут на завтрак – пошаговый рецепт

Ленивый хачапури. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Ленивый хачапури на сковороде — идеальный вариант для быстрого и сытного завтрака! Всего 10 минут вашего времени, и вы сможете насладиться вкусным и ароматным хачапури. Простой рецепт, не требующий особого труда, но подарит настоящее гастрономическое удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

кефир — 200 мл;

яйца — 2-3 шт.;

твердый сыр — 200-220 г;

мука — 130 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

сахар — 0,5 ч.л.;

прованские травы — 0,5 ч.л.;

сушеный чеснок — 0,5 ч.л.;

сливочное масло — 10-15 г;

масло — 1-2 ст.л.

Способ приготовления

В отдельной миске смешайте кефир, яйца, соль, сахар, прованские травы и сушеный чеснок. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

Яйца и соль. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, постоянно помешивая. Тесто должно быть однородным, без комочков. Натертый сыр добавьте в тесто и тщательно перемешайте.

Сырное тесто. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте 1-2 столовых ложки масла. Выложите тесто ровным слоем на сковороду. Готовьте хачапури на среднем огне 4–5 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните его и готовьте еще 3–4 минуты с другой стороны.

Хачапури на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

После того как хачапури подрумянились с обеих сторон, смажьте готовое блюдо сливочным маслом для более нежного вкуса.

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