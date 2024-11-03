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Про особливості пекінської капусти — користь і шкода

3 листопада 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Факти про пекінську капусту про які ви могли не знати
Пекінська капуста. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пекінська капуста — це не тільки смачний і легкий овоч, але і джерело багатьох корисних речовин. Однак як і в будь-якого продукту, вона має свої особливості, які варто враховувати. У цій статті ви дізнаєтеся про користь та шкоду пекінської капусти, а також про те, як правильно додати її до свого раціону.

Новини.LIVE. розкажуть про особливості пекінської капусти, які слід враховувати.

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Пекінська капуста, або бок-чій, останніми роками завоювала популярність серед любителів здорового харчування. Цей овоч, що походить зі Східної Азії, має не тільки характерний смак, але і безліч корисних властивостей.

Користь пекінської капусти

цікаві факти про пекінську капусту
Пекінська капуста на столі. Фото: Freepik

Багате джерело вітамінів та мінералів

Пекінська капуста містить безліч вітамінів, включаючи вітамін C, який сприяє зміцненню імунної системи, та вітамін K, необхідний для здоров'я кісток. Також у її складі можна знайти вітаміни групи B, фолієву кислоту та мінерали, такі як кальцій, калій та магній.

Низькокалорійний продукт

Пекінська капуста містить лише 13 калорій на 100 грамів, що робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче контролювати вагу або знизити зайві кілограми. Вона насичує організм, не збільшуючи калорійність раціону.

Поліпшення травлення

Високий вміст клітковини сприяє покращенню роботи кишківника, запобігає закрепам і допомагає підтримувати здоров'я травної системи. Регулярне вживання пекінської капусти може сприяти нормалізації обміну речовин.

Антиоксидантні властивості

Пекінська капуста містить антиоксиданти, які допомагають захищати організм від вільних радикалів та зменшують ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та рак.

Підтримка серцево-судинної системи

Калій, що міститься в пекінській капусті, сприяє зниженню артеріального тиску та підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи.

Шкода пекінської капусти

капуста
Капуста на столі. Фото: Freepik

Гази та здуття живота

Незважаючи на всі свої корисні властивості, пекінська капуста може викликати дискомфорт у деяких людей, особливо у тих, хто чутливий до продуктів, що містять клітковину. Вживання великих кількостей капусти може призвести до утворення газів та здуття живота.

Проблеми із щитоподібною залозою

Пекінська капуста, як і інші хрестоцвіті овочі (броколі, цвітна капуста), містить гоїтрогени — речовини, які можуть заважати нормальній роботі щитоподібної залози. Це особливо актуально для людей з наявними захворюваннями щитоподібної залози. Однак у помірних кількостях ці овочі зазвичай безпечні та навіть корисні.

Алергічні реакції

Хоча алергія на пекінську капусту трапляється рідко, деякі люди можуть відчувати алергічні реакції на цей овоч. Симптоми можуть включати свербіж, висипання та інші шкірні реакції.

Як вибрати і зберігати пекінську капусту

При виборі пекінської капусти важливо звертати увагу на зовнішній вигляд. Листя має бути яскраво-зеленим і хрустким, без жовтих або підгнилих ділянок. Найкраще зберігати пекінську капусту в холодильнику, загорнувши її у вологу паперову серветку та помістивши у пластиковий пакет, щоб продовжити термін зберігання.

Пекінська капуста — це універсальний і корисний овоч, який можна додавати до салатів, гарнірів, супів і навіть готувати на пару або запікати. Незважаючи на деякі можливі недоліки, її багатий поживний склад та низька калорійність роблять її чудовим вибором для здорового харчування. Головне — вживати в розумних кількостях, і тоді вона стане цінним доповненням до вашого раціону.

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