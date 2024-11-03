Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Про особенности пекинской капусты — польза и вред arrow

Про особенности пекинской капусты — польза и вред

3 ноября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Факты про пекинскую капусту о которых вы могли не знать
Пекинская капуста. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пекинская капуста — это не только вкусный и легкий овощ, но и источник множества полезных веществ. Однако как и у любого продукта, у нее есть свои особенности, которые стоит учитывать. В этой статье вы узнаете о пользе и вреде пекинской капусты, а также о том, как правильно включить ее в свой рацион.

Новини.LIVE расскажут про особенности пекинской капусты, которые следует учитывать.

Читайте также:

Пекинская капуста, или бок-чой, в последние годы завоевала популярность среди любителей здорового питания. Этот овощ, происходящий из Восточной Азии, обладает не только характерным вкусом, но и множеством полезных свойств.

Польза пекинской капусты

интересные факты про пекинскую капусту
Пекинская капуста на столе. Фото: Freepik

Богатый источник витаминов и минералов

Пекинская капуста содержит множество витаминов, включая витамин C, который способствует укреплению иммунной системы, и витамин K, необходимый для здоровья костей. Также в ее составе можно найти витамины группы B, фолиевую кислоту и минералы, такие как кальций, калий и магний.

Низкокалорийный продукт

Пекинская капуста содержит всего 13 калорий на 100 граммов, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет контролировать вес или снизить лишние килограммы. Она насыщает организм, не увеличивая калорийность рациона.

Улучшение пищеварения

Высокое содержание клетчатки способствует улучшению работы кишечника, предотвращает запоры и помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Регулярное употребление пекинской капусты может способствовать нормализации обмена веществ.

Антиоксидантные свойства

Пекинская капуста содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и уменьшают риск развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Калий, содержащийся в пекинской капусте, способствует снижению артериального давления и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Вред пекинской капусты

капуста
Капуста на столе. Фото: Freepik

Газы и вздутие живота

Несмотря на все свои полезные свойства, пекинская капуста может вызывать дискомфорт у некоторых людей, особенно у тех, кто чувствителен к продуктам, содержащим клетчатку. Употребление большего количества капусты может привести к образованию газов и вздутию живота.

Проблемы с щитовидной железой

Пекинская капуста, как и другие крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста), содержит гоитрогены — вещества, которые могут мешать нормальной работе щитовидной железы. Это особенно актуально для людей с уже имеющимися заболеваниями щитовидной железы. Однако в умеренных количествах эти овощи обычно безопасны и даже полезны.

Аллергические реакции

Хотя аллергия на пекинскую капусту встречается редко, некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на этот овощ. Симптомы могут включать зуд, сыпь и другие кожные реакции.

Как выбрать и хранить пекинскую капусту

При выборе пекинской капусты важно обращать внимание на ее внешний вид. Листья должны быть ярко-зелеными и хрустящими, без желтых или подгнивших участков. Лучше всего хранить пекинскую капусту в холодильнике, завернув ее в влажную бумажную салфетку и поместив в пластиковый пакет, чтобы продлить срок хранения.

Пекинская капуста — это универсальный и полезный овощ, который можно добавлять в салаты, гарниры, супы и даже готовить на пару или запекать. Несмотря на некоторые возможные недостатки, ее богатый питательный состав и низкая калорийность делают ее отличным выбором для здорового питания. Главное — употреблять ее в разумных количествах, и тогда она станет ценным дополнением к вашему рациону.

Раньше мы писали о вкусном салате на осень с крабовыми палочками "Оленка", который готовится всего за 15 минут.

Еще мы рассказывали об осеннем салате из капусты, который должен быть в арсенале каждой хозяйки.

Забудьте о шубе — Эктор Хименес-Браво поделился вкусным салатом с селедкой.

рецепты польза пекинская капуста лайфхаки овощи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:28 Сырский поздравил бойцов инженерных войск с праздником

20:25 Динамо разгромило Ингулец — Михавко забил третий автогол

20:20 Синоптики предупредили о штормовой угрозе в Украине завтра

19:51 В Сумах раздались мощные взрывы

19:28 Военные могут получить до 243 тысяч — за что платят

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

18:46 В Испании монархов забросала грязью разъяренная толпа — видео

18:42 Война угрожает обитателям Черного моря — какие последствия

18:31 В Киеве прошла акция Free Azov — видео

18:16 Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра

18:13 Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю

20:28 Сырский поздравил бойцов инженерных войск с праздником

20:25 Динамо разгромило Ингулец — Михавко забил третий автогол

20:20 Синоптики предупредили о штормовой угрозе в Украине завтра

19:51 В Сумах раздались мощные взрывы

19:28 Военные могут получить до 243 тысяч — за что платят

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

18:46 В Испании монархов забросала грязью разъяренная толпа — видео

18:42 Война угрожает обитателям Черного моря — какие последствия

18:31 В Киеве прошла акция Free Azov — видео

18:16 Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра

18:13 Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине