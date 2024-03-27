Приготувати паску за перевіреним рецептом Клопотенка — фото та відео.

Швидка паска на сухих дріжджах. Фото: YouTube @klopotenko

Які б не були часи, та важко уявити Великдень без приготування пасок. Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про новий рецепт домашньої паски на сухих дріжджах. Це доволі швидка паска, а рецепт максимально простий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

500 г борошна;

12 г сухих дріжджів;

50 г цукру (+ 80 г для родзинок);

50 г вершкового масла (+ 80 г для родзинок та + для змащення формочок);

230 мл гуслянки (чи суміші айрану з молоком);

7 жовтків;

180 г родзинок (попередньо замочити їх у воді).

Спосіб приготування

У велику миску висипте 500 г пшеничного борошна. Додайте 12 г сухих дріжджів та перемішайте. Додайте 50 г цукру та 50 г м’якого вершкового масла.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Влийте 230 мл гуслянки. Якщо у вас немає цього кисломолочного продукту, використайте суміш молока із айраном.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Відділіть 7 яєчних жовтків та додайте у миску. Все ретельно перемішайте спочатку ложкою, а потім вимішуйте руками приблизно 15-20 хвилин.

Родзинки та вершкове масло. Фото: YouTube @klopotenko

В іншій мисочці змішайте 180 г родзинок із 80 г цукру та 80 г м’якого вершкового масла. Перемішайте та додайте у тісто. Розмішайте, аби рівномірно розподілити.

Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Накрийте тісто харчовою плівкою та поставте тепле місце на 40-50 хвилин.

Приготування пасок. Фото: YouTube @klopotenko

Потім обімніть тісто та розкладіть по формам, змащеним вершковим маслом. Викладайте десь на кожної форми. Залиште для підйому ще на 40 хвилин. Увімкніть духовку розігріватися до температури 165°C. Коли вона розігріється, поставте на дно форму із гарячою водою.

Готова паска. Фото: YouTube @klopotenko

Поставте форми із пасками у духовку та випікайте протягом 30-35 хвилин. Готовим паскам дайте трохи охолонути у формах і прикрашайте до смаку.

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