Приготувати паску за перевіреним рецептом Клопотенка — фото та відео.

Проста та швидка паска на сухих дріжджах від Клопотенка
Які б не були часи, та важко уявити Великдень без приготування пасок. Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про новий рецепт домашньої паски на сухих дріжджах. Це доволі швидка паска, а рецепт максимально простий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 500 г борошна;
- 12 г сухих дріжджів;
- 50 г цукру (+ 80 г для родзинок);
- 50 г вершкового масла (+ 80 г для родзинок та + для змащення формочок);
- 230 мл гуслянки (чи суміші айрану з молоком);
- 7 жовтків;
- 180 г родзинок (попередньо замочити їх у воді).
Спосіб приготування
У велику миску висипте 500 г пшеничного борошна. Додайте 12 г сухих дріжджів та перемішайте. Додайте 50 г цукру та 50 г м’якого вершкового масла.
Влийте 230 мл гуслянки. Якщо у вас немає цього кисломолочного продукту, використайте суміш молока із айраном.
Відділіть 7 яєчних жовтків та додайте у миску. Все ретельно перемішайте спочатку ложкою, а потім вимішуйте руками приблизно 15-20 хвилин.
В іншій мисочці змішайте 180 г родзинок із 80 г цукру та 80 г м’якого вершкового масла. Перемішайте та додайте у тісто. Розмішайте, аби рівномірно розподілити.
Накрийте тісто харчовою плівкою та поставте тепле місце на 40-50 хвилин.
Потім обімніть тісто та розкладіть по формам, змащеним вершковим маслом. Викладайте десь на кожної форми. Залиште для підйому ще на 40 хвилин. Увімкніть духовку розігріватися до температури 165°C. Коли вона розігріється, поставте на дно форму із гарячою водою.
Поставте форми із пасками у духовку та випікайте протягом 30-35 хвилин. Готовим паскам дайте трохи охолонути у формах і прикрашайте до смаку.
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