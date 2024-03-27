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Проста та швидка паска на сухих дріжджах від Клопотенка

27 березня 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Приготувати паску за перевіреним рецептом Клопотенка — фото та відео.
Швидка паска на сухих дріжджах. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Які б не були часи, та важко уявити Великдень без приготування пасок. Шеф кухар Євген Клопотенко розповів про новий рецепт домашньої паски на сухих дріжджах. Це доволі швидка паска, а рецепт максимально простий. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 500 г борошна;
  • 12 г сухих дріжджів;
  • 50 г цукру (+ 80 г для родзинок);
  • 50 г вершкового масла (+ 80 г для родзинок та + для змащення формочок);
  • 230 мл гуслянки (чи суміші айрану з молоком);
  • 7 жовтків;
  • 180 г родзинок (попередньо замочити їх у воді). 

Спосіб приготування 

У велику миску висипте 500 г пшеничного борошна. Додайте 12 г сухих дріжджів та перемішайте. Додайте 50 г цукру та 50 г м’якого вершкового масла.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Влийте 230 мл гуслянки. Якщо у вас немає цього кисломолочного продукту, використайте суміш молока із айраном.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Відділіть 7 яєчних жовтків та додайте у миску. Все ретельно перемішайте спочатку ложкою, а потім вимішуйте руками приблизно 15-20 хвилин.

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Родзинки та вершкове масло. Фото: YouTube @klopotenko

В іншій мисочці змішайте 180 г родзинок із 80 г цукру та 80 г м’якого вершкового масла. Перемішайте та додайте у тісто. Розмішайте, аби рівномірно розподілити.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Накрийте тісто харчовою плівкою та поставте тепле місце на 40-50 хвилин. 

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Приготування пасок. Фото: YouTube @klopotenko

Потім обімніть тісто та розкладіть по формам, змащеним вершковим маслом. Викладайте десь на  кожної форми. Залиште для підйому ще на 40 хвилин. Увімкніть духовку розігріватися до температури 165°C. Коли вона розігріється, поставте на дно форму із гарячою водою.

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Готова паска. Фото: YouTube @klopotenko

Поставте форми із пасками у духовку та випікайте протягом 30-35 хвилин. Готовим паскам дайте трохи охолонути у формах і прикрашайте до смаку.

Раніше ми писали про швидкий рецепт бездрожжової сирної паски — збережіть до Великодня. 

Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць. 

Також ми писали про вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна та перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць. 

Євген Клопотенко
лайфхаки
паска
Великдень
рецепти
шеф-кухар

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