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Простой и быстрый кулич на сухих дрожжах от Клопотенко

27 марта 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Приготовить кулич по проверенному рецепту Клопотенко — фото и видео.
Быстрый пояс на сухих дрожжах. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Какие бы ни были времена, трудно представить Пасху без приготовления куличей. Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о новом рецепте домашней пасхи на сухих дрожжах. Это довольно быстрый кулич, а рецепт максимально простой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 500 г муки;
  • 12 г сухих дрожжей;
  • 50 г сахара (+80 г для изюма);
  • 50 г сливочного масла (+ 80 г для изюма и + для смазки формочек);
  • 230 мл гуслянки (или смеси айрана с молоком);
  • 7 желтков;
  • 180 г изюма (предварительно замочить их в воде).

Способ приготовления

В большую миску высыпьте 500 г пшеничной муки. Добавьте 12 г сухих дрожжей и перемешайте. Добавьте 50 г сахара и 50 г мягкого сливочного масла.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Влейте 230 мл гуслянки. Если у вас нет этого кисломолочного продукта, используйте смесь молока с айраном.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Отделите 7 яичных желтков и добавьте в миску. Все тщательно перемешайте сначала ложкой, затем вымешивайте руками примерно 15-20 минут.

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Изюм и сливочное масло. Фото: YouTube @klopotenko

В другой мисочке смешайте 180 г изюма из 80 г сахара и 80 г мягкого сливочного масла. Перемешать и добавить в тесто. Размешайте, чтобы равномерно распределить.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Накройте тесто пищевой плёнкой и поставьте теплое место на 40-50 минут.

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Приготовление куличей. Фото: YouTube @klopotenko

Затем обомните тесто и разложите по формам, смазанным сливочным маслом. Выкладывайте где-нибудь на каждой формы. Оставьте для подъема еще на 40 минут. Включите духовку согреваться до температуры 165°C. Когда она разогреется, поставьте на дно форму с горячей водой.

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Готовая пасха. Фото: YouTube @klopotenko

Поставьте формы в духовку и выпекайте в течение 30-35 минут. Готовым пояскам дайте немного остыть в формах и украшайте по вкусу.

Раньше мы писали о скором рецепте бездрожжевой творожной куличи — сохраните до Пасхи.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте пасхи — влажной и воздушной и проверенном рецепте ароматной пасхальной пасхи на сметане и без яиц.

Евгений Клопотенко
лайфхаки
кулич
Пасха
рецепты
шеф-повар

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