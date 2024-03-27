Приготовить кулич по проверенному рецепту Клопотенко — фото и видео.

Быстрый пояс на сухих дрожжах. Фото: YouTube @klopotenko

Какие бы ни были времена, трудно представить Пасху без приготовления куличей. Шеф повар Евгений Клопотенко рассказал о новом рецепте домашней пасхи на сухих дрожжах. Это довольно быстрый кулич, а рецепт максимально простой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

500 г муки;

12 г сухих дрожжей;

50 г сахара (+80 г для изюма);

50 г сливочного масла (+ 80 г для изюма и + для смазки формочек);

230 мл гуслянки (или смеси айрана с молоком);

7 желтков;

180 г изюма (предварительно замочить их в воде).

Способ приготовления

В большую миску высыпьте 500 г пшеничной муки. Добавьте 12 г сухих дрожжей и перемешайте. Добавьте 50 г сахара и 50 г мягкого сливочного масла.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Влейте 230 мл гуслянки. Если у вас нет этого кисломолочного продукта, используйте смесь молока с айраном.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Отделите 7 яичных желтков и добавьте в миску. Все тщательно перемешайте сначала ложкой, затем вымешивайте руками примерно 15-20 минут.

Изюм и сливочное масло. Фото: YouTube @klopotenko

В другой мисочке смешайте 180 г изюма из 80 г сахара и 80 г мягкого сливочного масла. Перемешать и добавить в тесто. Размешайте, чтобы равномерно распределить.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Накройте тесто пищевой плёнкой и поставьте теплое место на 40-50 минут.

Приготовление куличей. Фото: YouTube @klopotenko

Затем обомните тесто и разложите по формам, смазанным сливочным маслом. Выкладывайте где-нибудь на каждой формы. Оставьте для подъема еще на 40 минут. Включите духовку согреваться до температуры 165°C. Когда она разогреется, поставьте на дно форму с горячей водой.

Готовая пасха. Фото: YouTube @klopotenko

Поставьте формы в духовку и выпекайте в течение 30-35 минут. Готовым пояскам дайте немного остыть в формах и украшайте по вкусу.

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