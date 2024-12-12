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Прості хитрощі — як смажити рибу без неприємного запаху вдома

12 грудня 2024 00:04
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
4 способи смажити рибу без запаху — хитрощі, які працюють
Смажена риба. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смажена риба — це смачно, але її запах може залишитися у квартирі надовго. Ми зібрали чотири ефективні способи, як позбутися цієї проблеми та зробити приготування комфортним.

Новини.LIVE зібрали найкращі поради, як смажити рибу, щоб уникнути неприємного запаху в квартирі. 

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Смажена риба — одна з найулюбленіших страв, але її аромат може залишитися у квартирі надовго, викликаючи незручності. Однак існують перевірені способи приготувати цю страву так, щоб уникнути запаху. Нижче наведено чотири ефективні поради, які допоможуть вирішити цю проблему.

як смажити рибу, щоб вона не смерділа
Смажена риба. Фото: Freepik

1. Оцет для підготовки сковорідки

Перед смаженням варто змастити холодну сковорідку невеликою кількістю столового оцту. Рівномірно розподіліть його по поверхні, після чого нагрійте сковорідку разом з олією. Цей метод не лише зменшує запах, але й запобігає бризкам олії.

2. Картопля для поглинання запахів

Ще один ефективний трюк — додати до риби слайси картоплі. Очистіть одну картоплину від шкірки, наріжте її тонкими кружечками та покладіть на сковорідку разом із рибою. Картопля вбиратиме в себе небажані запахи, залишаючи повітря в кухні свіжішим.

3. Використання кукурудзяного борошна

Якщо обваляти рибу в кукурудзяному борошні перед смаженням, це допоможе "запечатати" її аромат. Окрім зменшення запаху, така паніровка робить страву більш апетитною завдяки хрусткій скоринці.

4. Контроль температури приготування

Неприємний аромат часто з’являється, коли риба починає пригоряти. Щоб уникнути цього, спершу розігрійте сковорідку на сильному вогні, а потім зменште його. Також важливо регулярно змінювати олію, якщо вона починає диміти або горіти.

Ці прості, але дієві поради допоможуть насолоджуватися улюбленою стравою без зайвих турбот. Завдяки цим хитрощам можна уникнути тривалого провітрювання кухні та неприємного запаху у квартирі.

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