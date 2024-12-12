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Простые советы — как жарить рыбу без неприятного запаха дома

12 декабря 2024 00:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
4 способа жарить рыбу без запаха — хитрости, работающие
Жареная рыба. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Жареная рыба — это вкусно, но ее запах может остаться в квартире надолго. Мы собрали четыре эффективных способа, как избавиться от этой проблемы и сделать приготовление комфортным.

Новини.LIVE собрали лучшие советы, как жарить рыбу во избежание неприятного запаха в квартире.

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Жареная рыба — одно из самых любимых блюд, но ее аромат может остаться в квартире надолго, вызывая неудобства. Однако существуют проверенные способы приготовить это блюдо так, чтобы избежать запаха.

как жарить рыбу, чтобы она не воняла
Жареная рыба. Фото: Freepik

1. Уксус для подготовки сковороды

Перед жаркой следует смазать холодную сковороду небольшим количеством столового уксуса. Равномерно распределите его по поверхности, после чего нагрейте сковороду вместе с маслом.

2. Картофель для поглощения запахов

Еще один эффективный трюк — добавить в рыбу слайсы картофеля. Очистите одну картофелину от кожуры, нарежьте ее тонкими кружочками и положите на сковороду вместе с рыбой.

3. Использование кукурузной муки

Если обвалять рыбу в кукурузной муке перед жаркой, это поможет "запечатать" ее аромат. Кроме уменьшения запаха, такая панировка делает блюдо более аппетитным благодаря хрустящей корочке.

4. Контроль температуры приготовления

Неприятный аромат часто появляется, когда рыба начинает пригорать. Чтобы избежать этого, сначала разогрейте сковородку на сильном огне, а затем убавьте его.

Эти простые, но действенные советы помогут наслаждаться любимым блюдом без лишних забот.

Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью.

Также мы рассказывали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.

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