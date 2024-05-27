Як приготувати печінковий торт — покроковий опис з фото та відео

Печінковий торт. Фото: Freepik

За цим рецептом торт виходить дуже смачний, не сухий, і завжди на святковому столі буде однією з улюблених страв. Чудова закуска для будь-якого приводу.

Рецепт опублікували на каналі TikTok Stegantseva Yulia.

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Вам знадобиться:

печінка куряча 600 г;

борошно 60 г;

яйце 1 шт;

сметана чи майонез 100 мл;

цибуля ріпчаста 250 г;

морква 350 г;

майонез 150 г;

часник 2 зубчики;

петрушка свіжа 1/2 пучка;

сіль;

перець чорний мелений;

масло рослинне.

Спосіб приготування

Печінку перемолоти в блендері або через м'ясорубку, додати сіль, яйця, олію.

Приготування печінки. Фото: steogantseva.yulia

Потім додати борошно і добре розмішати. Дати тісту постояти 15-20 хвилин. Потім посмажити млинці.

Цибуля на сковороді. Фото: steogantseva.yulia

Для начинки цибулю дрібно нарізати та обсмажити, до неї додати натерту моркву, обсмажити.

Приготування млинців. Фото: steogantseva.yulia

Дати овочам охолонути та змішати з майонезом.

Приготування торта. Фото: steogantseva.yulia

Зібрати торт. Змащувати кожен млинець начинкою до смаку.

Приготування торта. Фото: steogantseva.yulia

Дати торту постояти кілька годин у холодильнику.

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