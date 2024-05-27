Як приготувати печінковий торт — покроковий опис з фото та відео

Простий бюджетний рецепт печінкового торта
За цим рецептом торт виходить дуже смачний, не сухий, і завжди на святковому столі буде однією з улюблених страв. Чудова закуска для будь-якого приводу.
Рецепт опублікували на каналі TikTok Stegantseva Yulia.
Вам знадобиться:
- печінка куряча 600 г;
- борошно 60 г;
- яйце 1 шт;
- сметана чи майонез 100 мл;
- цибуля ріпчаста 250 г;
- морква 350 г;
- майонез 150 г;
- часник 2 зубчики;
- петрушка свіжа 1/2 пучка;
- сіль;
- перець чорний мелений;
- масло рослинне.
Спосіб приготування
Печінку перемолоти в блендері або через м'ясорубку, додати сіль, яйця, олію.
Потім додати борошно і добре розмішати. Дати тісту постояти 15-20 хвилин. Потім посмажити млинці.
Для начинки цибулю дрібно нарізати та обсмажити, до неї додати натерту моркву, обсмажити.
Дати овочам охолонути та змішати з майонезом.
Зібрати торт. Змащувати кожен млинець начинкою до смаку.
Дати торту постояти кілька годин у холодильнику.
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