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Простий бюджетний рецепт печінкового торта

27 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати печінковий торт — покроковий опис з фото та відео
Печінковий торт. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом торт виходить дуже смачний, не сухий, і завжди на святковому столі буде однією з улюблених страв. Чудова закуска для будь-якого приводу.

Рецепт опублікували на каналі TikTok Stegantseva Yulia.

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Вам знадобиться:

  • печінка куряча 600 г;
  • борошно 60 г;
  • яйце 1 шт;
  • сметана чи майонез 100 мл;
  • цибуля ріпчаста 250 г;
  • морква 350 г;
  • майонез 150 г;
  • часник 2 зубчики;
  • петрушка свіжа 1/2 пучка;
  • сіль;
  • перець чорний мелений;
  • масло рослинне.

Спосіб приготування

Печінку перемолоти в блендері або через м'ясорубку, додати сіль, яйця, олію.

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Приготування печінки. Фото: steogantseva.yulia

Потім додати борошно і добре розмішати. Дати тісту постояти 15-20 хвилин. Потім посмажити млинці.

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Цибуля на сковороді. Фото: steogantseva.yulia

Для начинки цибулю дрібно нарізати та обсмажити, до неї додати натерту моркву, обсмажити.

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Приготування млинців. Фото: steogantseva.yulia

Дати овочам охолонути та змішати з майонезом.

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Приготування торта. Фото: steogantseva.yulia

Зібрати торт. Змащувати кожен млинець начинкою до смаку.

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Приготування торта. Фото: steogantseva.yulia

Дати торту постояти кілька годин у холодильнику.

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