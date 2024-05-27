Как приготовить печеночный торт — пошаговое описание с фото и видео

Печеночный торт. Фото: Freepik

По этому рецепту торт получается очень вкусный, не сухой и всегда на праздничном столе будет одним из любимых блюд. Отличная закуска для любого повода.

Рецепт опубликовали на канале TikTok Stegantseva Yulia.

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Вам понадобится:

печень куриная 600 г;

мука 60 г;

яйцо 1 шт.;

сметана или майонез 100 мл;

лук репчатый 250 г;

морковь 350 г;

майонез 150 г;

чеснок 2 зубчика;

петрушка свежая 1/2 пучка;

соль;

перец черный молотый;

масло растительное.

Способ приготовления

Печень перемолоть в блендере или через мясорубку, добавить соль, яйца, растительное масло.

Приготовление печени. Фото: steogantseva.yulia

Затем добавить муку и хорошо размешать. Дать тесту постоять 15-20 минут. Затем пожарить блины.

Лук на сковороде. Фото: steogantseva.yulia

Для начинки лук мелко нарезать и обжарить, к нему добавить натертую морковь, обжарить.

Приготовление блинов. Фото: steogantseva.yulia

Дать овощам остыть и смешать с майонезом.

Приготовление торта. Фото: steogantseva.yulia

Собрать торт. Смазывать каждый блин начинкой по вкусу.

Приготовление торта. Фото: steogantseva.yulia

Дать торту постоять пару часов в холодильнике.

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