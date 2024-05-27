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Простой бюджетный рецепт печеночного торта

27 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить печеночный торт — пошаговое описание с фото и видео
Печеночный торт. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту торт получается очень вкусный, не сухой и всегда на праздничном столе будет одним из любимых блюд. Отличная закуска для любого повода

Рецепт опубликовали на канале TikTok Stegantseva Yulia

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Вам понадобится: 

  • печень куриная 600 г;
  • мука 60 г;
  • яйцо 1 шт.;
  • сметана или майонез 100 мл;
  • лук репчатый 250 г;
  • морковь 350 г;
  • майонез 150 г;
  • чеснок 2 зубчика;
  • петрушка свежая 1/2 пучка;
  • соль;
  • перец черный молотый;
  • масло растительное. 

Способ приготовления 

Печень перемолоть в блендере или через мясорубку, добавить соль, яйца, растительное масло. 

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Приготовление печени. Фото: steogantseva.yulia

Затем добавить муку и хорошо размешать. Дать тесту постоять 15-20 минут. Затем пожарить блины.

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Лук на сковороде. Фото: steogantseva.yulia

Для начинки лук мелко нарезать и обжарить, к нему добавить натертую морковь, обжарить.

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Приготовление блинов. Фото: steogantseva.yulia

Дать овощам остыть и смешать с майонезом. 

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Приготовление торта. Фото: steogantseva.yulia

Собрать торт. Смазывать каждый блин начинкой по вкусу. 

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Приготовление торта. Фото: steogantseva.yulia

Дать торту постоять пару часов в холодильнике. 

Раньше мы давали идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.

Также советуем ознакомиться с рецептом домашнего засолки скумбрии с чесноком.

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