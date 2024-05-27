Как приготовить печеночный торт — пошаговое описание с фото и видео

Простой бюджетный рецепт печеночного торта
По этому рецепту торт получается очень вкусный, не сухой и всегда на праздничном столе будет одним из любимых блюд. Отличная закуска для любого повода.
Рецепт опубликовали на канале TikTok Stegantseva Yulia.
@steogantseva.yulia
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Вам понадобится:
- печень куриная 600 г;
- мука 60 г;
- яйцо 1 шт.;
- сметана или майонез 100 мл;
- лук репчатый 250 г;
- морковь 350 г;
- майонез 150 г;
- чеснок 2 зубчика;
- петрушка свежая 1/2 пучка;
- соль;
- перец черный молотый;
- масло растительное.
Способ приготовления
Печень перемолоть в блендере или через мясорубку, добавить соль, яйца, растительное масло.
Затем добавить муку и хорошо размешать. Дать тесту постоять 15-20 минут. Затем пожарить блины.
Для начинки лук мелко нарезать и обжарить, к нему добавить натертую морковь, обжарить.
Дать овощам остыть и смешать с майонезом.
Собрать торт. Смазывать каждый блин начинкой по вкусу.
Дать торту постоять пару часов в холодильнике.
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