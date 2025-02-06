Десерт у вигляді серця на день святого Валентина — простий рецепт до дня закоханих

Десерт на День закоханих. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Хочете порадувати коханого незвичайним десертом? Ці вишукані тістечка у формі серця готуються просто, але мають приголомшливий вигляд! Ніжне тісто, легкий крем і ягідна начинка — ідеальний смак для особливого дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі LOVE CAKE.

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Вам знадобиться (для тіста на 5 сердечок по 8 см):

борошно — 210 г;

мед — 40 г;

цукор — 60 г;

масло вершкове — 50 г;

яйце — 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

червоний гелевий барвник — 1 ч. л.

Для сметанного крему:

сметана (30%) — 400 г;

згущене молоко — 125 г;

лимонний сік — 25 г;

ваніль — за бажанням;

закріплювач вершків — 24 г.

Для ягідного джему:

заморожені ягоди — 100 г;

цукор — 10 г;

крохмаль — 4-5 г.

Спосіб приготування

Приготування тіста. Розтопити масло з медом, злегка остудити. Додати цукор, яйце, соду і червоний барвник. Добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Поступово всипати просіяне борошно, замісити еластичне тісто. Загорнути в плівку й охолодити 30 хвилин. Розкачати тісто завтовшки 3-4 мм, вирізати сердечка діаметром 8 см. Випікати при 180°C близько 8-10 хвилин. Залишити остигати.

Приготування сердечок. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Приготування крему. Сметану збити із закріплювачем вершків. Додати згущене молоко, лимонний сік і ваніль, продовжуючи збивати до стійкої консистенції. Перекласти крем у кондитерський мішок із круглою насадкою.

Білий крем. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Приготування ягідного джему. Ягоди прогріти з цукром до виділення соку. Додати крохмаль, постійно помішуючи, варити до загустіння. Остудити.

Приготування десерту. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

На перше сердечко відсадити крем невеликими кульками по краях, у центр викласти трохи ягідного джему. Накрити другим коржем, повторити шар крему і джему.

Святковий десерт. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Зверху прикрасити тільки кремом, додаючи сердечка з мастики або посипку. Залишити тістечка просочитися в холодильнику на ніч. Перед подачею прикрасити свіжими ягодами.

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