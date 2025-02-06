Десерт у вигляді серця на день святого Валентина — простий рецепт до дня закоханих

Простий і ефектний десерт у вигляді сердечок на День закоханих
Хочете порадувати коханого незвичайним десертом? Ці вишукані тістечка у формі серця готуються просто, але мають приголомшливий вигляд! Ніжне тісто, легкий крем і ягідна начинка — ідеальний смак для особливого дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі LOVE CAKE.
Вам знадобиться (для тіста на 5 сердечок по 8 см):
- борошно — 210 г;
- мед — 40 г;
- цукор — 60 г;
- масло вершкове — 50 г;
- яйце — 1 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- червоний гелевий барвник — 1 ч. л.
Для сметанного крему:
- сметана (30%) — 400 г;
- згущене молоко — 125 г;
- лимонний сік — 25 г;
- ваніль — за бажанням;
- закріплювач вершків — 24 г.
Для ягідного джему:
- заморожені ягоди — 100 г;
- цукор — 10 г;
- крохмаль — 4-5 г.
Спосіб приготування
Приготування тіста. Розтопити масло з медом, злегка остудити. Додати цукор, яйце, соду і червоний барвник. Добре перемішати.
Поступово всипати просіяне борошно, замісити еластичне тісто. Загорнути в плівку й охолодити 30 хвилин. Розкачати тісто завтовшки 3-4 мм, вирізати сердечка діаметром 8 см. Випікати при 180°C близько 8-10 хвилин. Залишити остигати.
Приготування крему. Сметану збити із закріплювачем вершків. Додати згущене молоко, лимонний сік і ваніль, продовжуючи збивати до стійкої консистенції. Перекласти крем у кондитерський мішок із круглою насадкою.
Приготування ягідного джему. Ягоди прогріти з цукром до виділення соку. Додати крохмаль, постійно помішуючи, варити до загустіння. Остудити.
На перше сердечко відсадити крем невеликими кульками по краях, у центр викласти трохи ягідного джему. Накрити другим коржем, повторити шар крему і джему.
Зверху прикрасити тільки кремом, додаючи сердечка з мастики або посипку. Залишити тістечка просочитися в холодильнику на ніч. Перед подачею прикрасити свіжими ягодами.
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