Десерт в виде сердца на день святого Валентина — простой рецепт ко дню влюбленных

Простой и эффектный десерт в виде сердечек на День влюбленных
Хотите порадовать любимого необычным десертом? Эти изысканные пирожные в форме сердца готовятся просто, но выглядят потрясающе! Нежное тесто, легкий крем и ягодная начинка — идеальный вкус для особенного дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале LOVE CAKE.
Вам понадобится (для теста на 5 сердечек по 8 см):
- мука — 210 г;
- мед — 40 г;
- сахар — 60 г;
- масло сливочное — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- красный гелевый краситель — 1 ч. л.
Для сметанного крема:
- сметана (30%) — 400 г;
- сгущенное молоко — 125 г;
- лимонный сок — 25 г;
- ваниль — по желанию;
- закрепитель сливок — 24 г.
Для ягодного джема:
- замороженные ягоды — 100 г;
- сахар — 10 г;
- крахмал — 4-5 г.
Способ приготовления
Приготовление теста. Растопить масло с медом, слегка остудить. Добавить сахар, яйцо, соду и красный краситель. Хорошо перемешать.
Постепенно всыпать просеянную муку, замесить эластичное тесто. Завернуть в пленку и охладить 30 минут. Раскатать тесто толщиной 3-4 мм, вырезать сердечки диаметром 8 см. Выпекать при 180°C около 8-10 минут. Оставить остывать.
Приготовление крема. Сметану взбить с закрепителем сливок. Добавить сгущенное молоко, лимонный сок и ваниль, продолжая взбивать до устойчивой консистенции. Переложить крем в кондитерский мешок с круглой насадкой.
Приготовление ягодного джема. Ягоды прогреть с сахаром до выделения сока. Добавить крахмал, постоянно помешивая, варить до загустения. Остудить.
На первое сердечко отсадить крем небольшими шариками по краям, в центр выложить немного ягодного джема. Накрыть вторым коржом, повторить слой крема и джема.
Сверху украсить только кремом, добавляя сердечки из мастики или посыпку. Оставить пирожные пропитаться в холодильнике на ночь. Перед подачей украсить свежими ягодами.
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