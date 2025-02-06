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Простой и эффектный десерт в виде сердечек на День влюбленных

6 февраля 2025 22:50
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Десерт в виде сердца на день святого Валентина — простой рецепт ко дню влюбленных
Десерт на День влюбленных. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите порадовать любимого необычным десертом? Эти изысканные пирожные в форме сердца готовятся просто, но выглядят потрясающе! Нежное тесто, легкий крем и ягодная начинка — идеальный вкус для особенного дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале LOVE CAKE

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Вам понадобится (для теста на 5 сердечек по 8 см):

  • мука — 210 г;
  • мед — 40 г;
  • сахар — 60 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • красный гелевый краситель — 1 ч. л.

Для сметанного крема:

  • сметана (30%) — 400 г;
  • сгущенное молоко — 125 г;
  • лимонный сок — 25 г;
  • ваниль — по желанию;
  • закрепитель сливок — 24 г.

Для ягодного джема:

  • замороженные ягоды — 100 г;
  • сахар — 10 г;
  • крахмал — 4-5 г.

Способ приготовления

Приготовление теста. Растопить масло с медом, слегка остудить. Добавить сахар, яйцо, соду и красный краситель. Хорошо перемешать.

десерт на День влюбленных
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Постепенно всыпать просеянную муку, замесить эластичное тесто. Завернуть в пленку и охладить 30 минут. Раскатать тесто толщиной 3-4 мм, вырезать сердечки диаметром 8 см. Выпекать при 180°C около 8-10 минут. Оставить остывать.

простой десерт на День влюбленных
Приготовление сердечек. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Приготовление крема. Сметану взбить с закрепителем сливок. Добавить сгущенное молоко, лимонный сок и ваниль, продолжая взбивать до устойчивой консистенции. Переложить крем в кондитерский мешок с круглой насадкой.

вкусный десерт на День влюбленных
Белый крем. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Приготовление ягодного джема. Ягоды прогреть с сахаром до выделения сока. Добавить крахмал, постоянно помешивая, варить до загустения. Остудить.

красивый десерт на День влюбленных
Приготовление десерта. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

На первое сердечко отсадить крем небольшими шариками по краям, в центр выложить немного ягодного джема. Накрыть вторым коржом, повторить слой крема и джема.

праздничный десерт на День влюбленных
Праздничный десерт. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Сверху украсить только кремом, добавляя сердечки из мастики или посыпку. Оставить пирожные пропитаться в холодильнике на ночь. Перед подачей украсить свежими ягодами.

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