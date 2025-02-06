Десерт в виде сердца на день святого Валентина — простой рецепт ко дню влюбленных

Десерт на День влюбленных. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Хотите порадовать любимого необычным десертом? Эти изысканные пирожные в форме сердца готовятся просто, но выглядят потрясающе! Нежное тесто, легкий крем и ягодная начинка — идеальный вкус для особенного дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале LOVE CAKE.

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Вам понадобится (для теста на 5 сердечек по 8 см):

мука — 210 г;

мед — 40 г;

сахар — 60 г;

масло сливочное — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

красный гелевый краситель — 1 ч. л.

Для сметанного крема:

сметана (30%) — 400 г;

сгущенное молоко — 125 г;

лимонный сок — 25 г;

ваниль — по желанию;

закрепитель сливок — 24 г.

Для ягодного джема:

замороженные ягоды — 100 г;

сахар — 10 г;

крахмал — 4-5 г.

Способ приготовления

Приготовление теста. Растопить масло с медом, слегка остудить. Добавить сахар, яйцо, соду и красный краситель. Хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Постепенно всыпать просеянную муку, замесить эластичное тесто. Завернуть в пленку и охладить 30 минут. Раскатать тесто толщиной 3-4 мм, вырезать сердечки диаметром 8 см. Выпекать при 180°C около 8-10 минут. Оставить остывать.

Приготовление сердечек. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Приготовление крема. Сметану взбить с закрепителем сливок. Добавить сгущенное молоко, лимонный сок и ваниль, продолжая взбивать до устойчивой консистенции. Переложить крем в кондитерский мешок с круглой насадкой.

Белый крем. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Приготовление ягодного джема. Ягоды прогреть с сахаром до выделения сока. Добавить крахмал, постоянно помешивая, варить до загустения. Остудить.

Приготовление десерта. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

На первое сердечко отсадить крем небольшими шариками по краям, в центр выложить немного ягодного джема. Накрыть вторым коржом, повторить слой крема и джема.

Праздничный десерт. Фото: скриншот YouTube @TheSarahanda

Сверху украсить только кремом, добавляя сердечки из мастики или посыпку. Оставить пирожные пропитаться в холодильнике на ночь. Перед подачей украсить свежими ягодами.

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