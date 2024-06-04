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Простий рецепт американського бісквіту на гарячому молоці —ідеально до чаю

4 червня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати американський бісквіт на гарячому молоці — покроковий рецепт
Американський бісквіт. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Американський бісквіт на гарячому молоці (Hot Milk Cake) — це ніжний, вологий та ароматний десерт, який ідеально підходить для будь-якого випадку. Він відрізняється особливою текстурою завдяки додаванню гарячого молока до тіста.

Рецепт опублікували Новини.  

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Цей простий, але дивовижний рецепт стане чудовим доповненням до вашого кулінарного арсеналу.

Вам знадобиться:

  • борошно — 2 склянки;
  • розпушувач — 2 чайні ложки;
  • сіль — 1/2 чайної ложки;
  • яйця — 4 штуки;
  • цукор — 2 склянки;
  • ванільний екстракт — 2 чайні ложки;
  • молоко — 1 склянка;
  • масло вершкове — 4 столові ложки (60 г).
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Приготування випічки. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть дно форми для випікання пергаментним папером і злегка змастіть маслом, щоб запобігти прилипанню.

У мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль. Добре перемішайте, щоб розпушувач рівномірно розподілився по борошну.

В окремій великій мисці збийте яйця з цукром на високій швидкості за допомогою міксера або віночка до отримання густої та світлої маси. Це триватиме близько 5 хвилин.

Додайте ванільний екстракт і продовжуйте збивати ще 1-2 хвилини. У каструлі нагрійте молоко до кипіння, потім додайте вершкове масло і перемішайте, щоб масло повністю розтануло. Зніміть каструлю з вогню.

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Приготування випічки. Фото: Freepik

Поступово додайте борошняну суміш до збитих яєць і цукру, перемішуючи на низькій швидкості до отримання однорідного тіста.

Повільно влийте гаряче молоко з олією в тісто, продовжуючи перемішувати на низькій швидкості, щоб уникнути утворення грудок.

Перелийте тісто в форму для випічки. Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно 30-35 хвилин або поки зубочистка, вставлена в центр бісквіту, не вийде чистою.

Дістаньте форму з духовки й дайте охолонути бісквіту у формі близько 10 хвилин. Акуратно вийміть бісквіт із форми і дайте йому повністю охолонути на ґратках.

Американський бісквіт на гарячому молоці можна подавати як самостійний десерт, посипавши його цукровою пудрою або поливання глазур'ю. Також він відмінно поєднується з фруктами, ягодами, збитими вершками або кремом.

Поради та хитрощі

Для ароматнішого бісквіту спробуйте додати цедру лимона або апельсина в тісто.

Якщо хочете приготувати шоколадний варіант, замініть 1/4 склянки борошна на 1/4 склянки какао-порошку.

Бісквіт можна розрізати на шари та використовувати як основу для тортів з різними начинками та кремами.

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