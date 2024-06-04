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Простой рецепт американского бисквита на горячем молоке — идеально к чаю

4 июня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить американский бисквит на горячем молоке — пошаговый рецепт
Американский бисквит. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Американский бисквит на горячем молоке (Hot Milk Cake) — это нежный, влажный и ароматный десерт, который идеально подходит для любого случая. Он отличается особенной текстурой благодаря добавлению горячего молока в тесто. 

Рецепт опубликовали Новини.LIVE. 

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Этот простой, но удивительный рецепт станет отличным дополнением к вашему кулинарному арсеналу. 

Вам понадобится: 

  • мука — 2 стакана;
  • разрыхлитель — 2 чайные ложки;
  • соль — 1/2 чайной ложки;
  • яйца — 4 штуки;
  • сахар — 2 стакана;
  • ванильный экстракт — 2 чайные ложки;
  • молоко — 1 стакан;
  • масло сливочное — 4 столовые ложки (60 г). 
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Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Способ приготовления 

Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите дно формы для выпечки пергаментной бумагой и слегка смажьте ее маслом, чтобы предотвратить прилипание.

В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по муке.

В отдельной большой миске взбейте яйца с сахаром на высокой скорости с помощью миксера или венчика до получения густой и светлой массы. Это займет около 5 минут.

Добавьте ванильный экстракт и продолжайте взбивать еще 1-2 минуты. В кастрюле нагрейте молоко до кипения, затем добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы масло полностью растаяло. Снимите кастрюлю с огня.

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Приготовление выпечки. Фото: Freepik

Постепенно добавляйте мучную смесь к взбитым яйцам и сахару, перемешивая на низкой скорости до получения однородного теста.

Медленно влейте горячее молоко с маслом в тесто, продолжая перемешивать на низкой скорости, чтобы избежать образования комков.

Перелейте тесто в подготовленную форму для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 30-35 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр бисквита, не выйдет чистой.

Достаньте форму из духовки и дайте бисквиту остыть в форме около 10 минут. Аккуратно извлеките бисквит из формы и дайте ему полностью остыть на решетке.

Американский бисквит на горячем молоке можно подавать как самостоятельный десерт, посыпав его сахарной пудрой или полив глазурью. Также он отлично сочетается с фруктами, ягодами, взбитыми сливками или кремом.

Советы и хитрости

Для более ароматного бисквита попробуйте добавить цедру лимона или апельсина в тесто.

Если хотите приготовить шоколадный вариант, замените 1/4 стакана муки на 1/4 стакана какао-порошка.

Бисквит можно разрезать на слои и использовать как основу для тортов с различными начинками и кремами.

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молоко

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