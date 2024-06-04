Как приготовить американский бисквит на горячем молоке — пошаговый рецепт

Простой рецепт американского бисквита на горячем молоке — идеально к чаю
Американский бисквит на горячем молоке (Hot Milk Cake) — это нежный, влажный и ароматный десерт, который идеально подходит для любого случая. Он отличается особенной текстурой благодаря добавлению горячего молока в тесто.
Рецепт опубликовали Новини.LIVE.
Этот простой, но удивительный рецепт станет отличным дополнением к вашему кулинарному арсеналу.
Вам понадобится:
- мука — 2 стакана;
- разрыхлитель — 2 чайные ложки;
- соль — 1/2 чайной ложки;
- яйца — 4 штуки;
- сахар — 2 стакана;
- ванильный экстракт — 2 чайные ложки;
- молоко — 1 стакан;
- масло сливочное — 4 столовые ложки (60 г).
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите дно формы для выпечки пергаментной бумагой и слегка смажьте ее маслом, чтобы предотвратить прилипание.
В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по муке.
В отдельной большой миске взбейте яйца с сахаром на высокой скорости с помощью миксера или венчика до получения густой и светлой массы. Это займет около 5 минут.
Добавьте ванильный экстракт и продолжайте взбивать еще 1-2 минуты. В кастрюле нагрейте молоко до кипения, затем добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы масло полностью растаяло. Снимите кастрюлю с огня.
Постепенно добавляйте мучную смесь к взбитым яйцам и сахару, перемешивая на низкой скорости до получения однородного теста.
Медленно влейте горячее молоко с маслом в тесто, продолжая перемешивать на низкой скорости, чтобы избежать образования комков.
Перелейте тесто в подготовленную форму для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 30-35 минут, или пока зубочистка, вставленная в центр бисквита, не выйдет чистой.
Достаньте форму из духовки и дайте бисквиту остыть в форме около 10 минут. Аккуратно извлеките бисквит из формы и дайте ему полностью остыть на решетке.
Американский бисквит на горячем молоке можно подавать как самостоятельный десерт, посыпав его сахарной пудрой или полив глазурью. Также он отлично сочетается с фруктами, ягодами, взбитыми сливками или кремом.
Советы и хитрости
Для более ароматного бисквита попробуйте добавить цедру лимона или апельсина в тесто.
Если хотите приготовить шоколадный вариант, замените 1/4 стакана муки на 1/4 стакана какао-порошка.
Бисквит можно разрезать на слои и использовать как основу для тортов с различными начинками и кремами.
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