Малосольні огірки в банці — покроковий рецепт смачної закрутки

Малосольні огірки. Фото: Freepik

Пропонуємо вам рецепт дуже смачної закуски — малосольні огірки, які дуже швидко готуються, вони ідеально підходять до будь-якої страви. Приготуйте та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ann&Food.

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Вам знадобиться:

1 кг огірків;

1 літр води;

2 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. приправ для малосольних огірків;

кілька гілочок кропу;

5-6 зубчиків часнику.

Спосіб приготування

У каструлю налийте воду і додайте сіль, цукор та приправи для огірків. Добре розмішайте, щоб усі інгредієнти розчинилися. Ретельно вимийте огірки та кріп. Очистіть зубчики часнику. На дно чистої банки покладіть кілька гілочок кропу.

Огірки для закуски. Фото: YouTube @Ann_and_food

Викладіть частину огірків, додайте зубчик часнику. Продовжуйте укладати огірки та часник шарами, чергуючи з кропом. Залийте огірки підготовленим розсолом зі спеціями. Зверху додайте ще одну гілочку кропу. Закрийте банку кришкою.

Маринад зі спеціями. Фото: YouTube @Ann_and_food

Залишіть банку за кімнатної температури на 12 годин. Потім помістіть у холодильник ще на 12 годин. Через 24 години малосольні огірки будуть готові до вживання.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @Ann_and_food

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