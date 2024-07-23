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Простой рецепт ароматных малосольных огурцов в банке

23 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Малосольные огурцы в банке – пошаговый рецепт вкусной закрутки
Малосольные огурцы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем вам рецепт очень вкусной закуски — очень быстро готовящиеся малосольные огурцы, они идеально подходят к любому блюду. Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ann&Food.

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Вам понадобится:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 литр воды;
  • 2 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. приправ для малосольных огурцов;
  • несколько веточек укропа;
  • 5-6 зубчиков чеснока.

Способ приготовления

В кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар и приправы для огурцов. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Тщательно вымойте огурцы и укроп. Очистите зубчики чеснока. На дно чистой банки уложите несколько веточек укропа.

быстрый рецепт малосольных огурцов
Огурцы для закуски. Фото: YouTube @Ann_and_food

Выложите часть огурцов, добавьте зубчик чеснока. Продолжайте укладывать огурцы и чеснок слоями, чередуя с укропом. Залейте огурцы подготовленным рассолом со специями. Сверху добавьте еще одну веточку укропа. Закройте банку крышкой.

рецепт маринада для малосольных огурцов
Маринад со специями. Фото: YouTube @Ann_and_food

Оставьте банку при комнатной температуре на 12 часов. Затем поместите в холодильник еще на 12 часов. Через 24 часа малосольные огурцы будут готовы к употреблению.

вкусный рецепт малосольных огурцов за 24 часа
Малосольные огурцы. Фото: YouTube @Ann_and_food

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