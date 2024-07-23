Малосольные огурцы в банке – пошаговый рецепт вкусной закрутки

Простой рецепт ароматных малосольных огурцов в банке
Предлагаем вам рецепт очень вкусной закуски — очень быстро готовящиеся малосольные огурцы, они идеально подходят к любому блюду. Приготовьте и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ann&Food.
Вам понадобится:
- 1 кг огурцов;
- 1 литр воды;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. приправ для малосольных огурцов;
- несколько веточек укропа;
- 5-6 зубчиков чеснока.
Способ приготовления
В кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар и приправы для огурцов. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Тщательно вымойте огурцы и укроп. Очистите зубчики чеснока. На дно чистой банки уложите несколько веточек укропа.
Выложите часть огурцов, добавьте зубчик чеснока. Продолжайте укладывать огурцы и чеснок слоями, чередуя с укропом. Залейте огурцы подготовленным рассолом со специями. Сверху добавьте еще одну веточку укропа. Закройте банку крышкой.
Оставьте банку при комнатной температуре на 12 часов. Затем поместите в холодильник еще на 12 часов. Через 24 часа малосольные огурцы будут готовы к употреблению.
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