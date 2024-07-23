Малосольные огурцы в банке – пошаговый рецепт вкусной закрутки

Малосольные огурцы. Фото: Freepik

Предлагаем вам рецепт очень вкусной закуски — очень быстро готовящиеся малосольные огурцы, они идеально подходят к любому блюду. Приготовьте и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ann&Food.

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Вам понадобится:

1 кг огурцов;

1 литр воды;

2 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. приправ для малосольных огурцов;

несколько веточек укропа;

5-6 зубчиков чеснока.

Способ приготовления

В кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар и приправы для огурцов. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Тщательно вымойте огурцы и укроп. Очистите зубчики чеснока. На дно чистой банки уложите несколько веточек укропа.

Огурцы для закуски. Фото: YouTube @Ann_and_food

Выложите часть огурцов, добавьте зубчик чеснока. Продолжайте укладывать огурцы и чеснок слоями, чередуя с укропом. Залейте огурцы подготовленным рассолом со специями. Сверху добавьте еще одну веточку укропа. Закройте банку крышкой.

Маринад со специями. Фото: YouTube @Ann_and_food

Оставьте банку при комнатной температуре на 12 часов. Затем поместите в холодильник еще на 12 часов. Через 24 часа малосольные огурцы будут готовы к употреблению.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @Ann_and_food

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