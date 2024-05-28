Бельгійські вафлі на сніданок — простий рецепт приготування

Простий рецепт бельгійських вафель на сніданок
Простий рецепт приготування бельгійських вафель на сніданок. Зберігайте зручний рецепт і спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- борошно 300 г;
- розпушувач тіста 10 г;
- сіль;
- цукор 75-100 г;
- масло 100 г;
- яйця 2 шт.;
- молоко 500 мл;
- лимонний сік 10 мл;
- ванільний цукор 1 пачка.
Спосіб приготування
Змішайте просіяне борошно і розпушувач у мисці.
Жовтки та білки відокремте. Білки збити в окремій сухій ємності з цукром (~20 г) та лимонним соком до пишної піни.
Зробіть заглиблення у суміші борошна й додайте сіль, цукор (решту), жовтки. Перемішуючи, поступово додати молоко.
Додати розтоплене масло та збиті білки. Залишити тісто настоятися 30 хвилин, а краще на 1 годину. Підготовка грилю. Складіть висувну підставку. Встановіть пластини для вафель.
Виставте мануальний режим температури на червоний та дочекайтесь, поки гриль повністю нагріється. Випікайте 4 хвилини. Повторіть процедуру, доки не використаєте все тісто.
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