Бельгійські вафлі на сніданок — простий рецепт приготування

Більгійські вафлі. Фото: Freepik

Простий рецепт приготування бельгійських вафель на сніданок. Зберігайте зручний рецепт і спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

борошно 300 г;

розпушувач тіста 10 г;

сіль;

цукор 75-100 г;

масло 100 г;

яйця 2 шт.;

молоко 500 мл;

лимонний сік 10 мл;

ванільний цукор 1 пачка.

Спосіб приготування

Змішайте просіяне борошно і розпушувач у мисці.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Жовтки та білки відокремте. Білки збити в окремій сухій ємності з цукром (~20 г) та лимонним соком до пишної піни.

Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Зробіть заглиблення у суміші борошна й додайте сіль, цукор (решту), жовтки. Перемішуючи, поступово додати молоко.

Приготування вафель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати розтоплене масло та збиті білки. Залишити тісто настоятися 30 хвилин, а краще на 1 годину. Підготовка грилю. Складіть висувну підставку. Встановіть пластини для вафель.

Приготування вафель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Виставте мануальний режим температури на червоний та дочекайтесь, поки гриль повністю нагріється. Випікайте 4 хвилини. Повторіть процедуру, доки не використаєте все тісто.

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