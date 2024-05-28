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Простий рецепт бельгійських вафель на сніданок

28 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бельгійські вафлі на сніданок — простий рецепт приготування
Більгійські вафлі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт приготування бельгійських вафель на сніданок. Зберігайте зручний рецепт і спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • борошно 300 г;
  • розпушувач тіста 10 г;
  • сіль;
  • цукор 75-100 г;
  • масло 100 г;
  • яйця 2 шт.;
  • молоко 500 мл;
  • лимонний сік 10 мл;
  • ванільний цукор 1 пачка. 

Спосіб приготування 

Змішайте просіяне борошно і розпушувач у мисці.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Жовтки та білки відокремте. Білки збити в окремій сухій ємності з цукром (~20 г) та лимонним соком до пишної піни.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Зробіть заглиблення у суміші борошна й додайте сіль, цукор (решту), жовтки. Перемішуючи, поступово додати молоко.

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Приготування вафель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати розтоплене масло та збиті білки. Залишити тісто настоятися 30 хвилин, а краще на 1 годину.  Підготовка грилю. Складіть висувну підставку. Встановіть пластини для вафель.

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Приготування вафель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Виставте мануальний режим температури на червоний та дочекайтесь, поки гриль повністю нагріється. Випікайте 4 хвилини. Повторіть процедуру, доки не використаєте все тісто. 

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