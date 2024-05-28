Бельгийские вафли на завтрак – простой рецепт приготовления

Простой рецепт бельгийских вафель на завтрак
Простой рецепт приготовления бельгийских вафель на завтрак. Сохраняйте удобный рецепт и попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- мука 300 г;
- разрыхлитель теста 10 г;
- соль;
- сахар 75-100 г;
- масло 100 г;
- яйца 2 шт.;
- молоко 500 мл;
- лимонный сок 10 мл;
- ванильный сахар 1 пачка.
Способ приготовления
Смешайте просеянную муку и разрыхлитель в миске.
Отделите желтки и белки. Белки взбить в отдельной сухой емкости с сахаром (20 г) и лимонным соком до пышной пены.
Сделайте углубление в смеси муки и добавьте соль, сахар, желтки. Перемешивая, постепенно добавить молоко.
Добавить растопленное масло и взбитые белки. Оставить тесто настояться 30 минут, а лучше на 1 час. Подготовка гриля. Сложите выдвижную подставку. Установите пластины для вафель.
Выставьте мануальный режим температуры на красный и дождитесь, пока гриль полностью нагреется. Выпекайте 4 минуты. Повторите процедуру до тех пор, пока не используете все тесто.
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