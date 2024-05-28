Бельгийские вафли на завтрак – простой рецепт приготовления

Бельгийские вафли. Фото: Freepik

Простой рецепт приготовления бельгийских вафель на завтрак. Сохраняйте удобный рецепт и попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

мука 300 г;

разрыхлитель теста 10 г;

соль;

сахар 75-100 г;

масло 100 г;

яйца 2 шт.;

молоко 500 мл;

лимонный сок 10 мл;

ванильный сахар 1 пачка.

Способ приготовления

Смешайте просеянную муку и разрыхлитель в миске.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Отделите желтки и белки. Белки взбить в отдельной сухой емкости с сахаром (20 г) и лимонным соком до пышной пены.

Приготовление теста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Сделайте углубление в смеси муки и добавьте соль, сахар, желтки. Перемешивая, постепенно добавить молоко.

Приготовление вафель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавить растопленное масло и взбитые белки. Оставить тесто настояться 30 минут, а лучше на 1 час. Подготовка гриля. Сложите выдвижную подставку. Установите пластины для вафель.

Приготовление вафель. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Выставьте мануальный режим температуры на красный и дождитесь, пока гриль полностью нагреется. Выпекайте 4 минуты. Повторите процедуру до тех пор, пока не используете все тесто.

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