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Простий рецепт домашнього ароматного лимонаду з полуницею

8 серпня 2024 15:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Простий рецепт домашнього лимонаду з полуницею – ароматний та освіжаючий напій
Лимонад з полуницею. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашній лимонад із полуницею — це освіжаючий напій, який легко приготувати лише за кілька хвилин. Цей простий рецепт поєднує в собі натуральний смак лимонів і насолоду свіжої полуниці, створюючи ідеальне літнє частування. Насолоджуйтеся ароматним та корисним напоєм, який порадує вас та ваших близьких.

Новини.LIVE розкажуть вам про простий рецепт полуничного лимонаду.

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Вам знадобиться:

  • 1 склянка свіжої полуниці;
  • 1 склянка свіжого лимонного соку (приблизно 4-6 лимонів);
  • 1/2 склянки цукру (за смаком);
  • 4 склянки холодної води;
  • лід;
  • свіже листя м'яти (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно промийте полуницю під холодною водою. Видаліть плодоніжки і наріжте полуницю на половинки або четвертинки, якщо ягоди великі.

Помістіть нарізану полуницю у блендер. Додайте 1/2 склянки холодної води та 1/4 склянки цукру. Збивайте до однорідного стану, щоб вийшло полуничне пюре.

Розріжте лимони навпіл і вичавте сік. Ви можете використовувати ручний або електричний соковитискач. Процідіть сік через сито, щоб видалити м'якоть та кісточки.

як приготувати полуничний лимонад
Напій з полуницею. Фото: Freepik

У великий глечик налийте свіжий лимонний сік. Додайте полуничне пюре і цукор, що залишився. Перемішайте суміш до розчинення цукру. Влийте 3 1/2 склянки холодної води, що залишилися в глечик. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти змішалися.

Поради

Ви можете регулювати кількість цукру на свій смак, додаючи більше або менше. Для більш інтенсивного полуничного смаку збільшіть кількість полуниці.

рецепт полуничного лимонаду
Лимонад з полуницею. Фото: Freepik

Якщо лимонад здається занадто кислим, додайте трохи більше води чи цукру. Насолоджуйтесь освіжаючим домашнім лимонадом із полуницею, що ідеально підходить для спекотних літніх днів.

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