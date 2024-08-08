Простий рецепт домашнього лимонаду з полуницею – ароматний та освіжаючий напій

Лимонад з полуницею. Фото: Freepik

Домашній лимонад із полуницею — це освіжаючий напій, який легко приготувати лише за кілька хвилин. Цей простий рецепт поєднує в собі натуральний смак лимонів і насолоду свіжої полуниці, створюючи ідеальне літнє частування. Насолоджуйтеся ароматним та корисним напоєм, який порадує вас та ваших близьких.

Новини.LIVE розкажуть вам про простий рецепт полуничного лимонаду.

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Вам знадобиться:

1 склянка свіжої полуниці;

1 склянка свіжого лимонного соку (приблизно 4-6 лимонів);

1/2 склянки цукру (за смаком);

4 склянки холодної води;

лід;

свіже листя м'яти (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно промийте полуницю під холодною водою. Видаліть плодоніжки і наріжте полуницю на половинки або четвертинки, якщо ягоди великі.

Помістіть нарізану полуницю у блендер. Додайте 1/2 склянки холодної води та 1/4 склянки цукру. Збивайте до однорідного стану, щоб вийшло полуничне пюре.

Розріжте лимони навпіл і вичавте сік. Ви можете використовувати ручний або електричний соковитискач. Процідіть сік через сито, щоб видалити м'якоть та кісточки.

Напій з полуницею. Фото: Freepik

У великий глечик налийте свіжий лимонний сік. Додайте полуничне пюре і цукор, що залишився. Перемішайте суміш до розчинення цукру. Влийте 3 1/2 склянки холодної води, що залишилися в глечик. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти змішалися.

Поради

Ви можете регулювати кількість цукру на свій смак, додаючи більше або менше. Для більш інтенсивного полуничного смаку збільшіть кількість полуниці.

Лимонад з полуницею. Фото: Freepik

Якщо лимонад здається занадто кислим, додайте трохи більше води чи цукру. Насолоджуйтесь освіжаючим домашнім лимонадом із полуницею, що ідеально підходить для спекотних літніх днів.

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