Простой рецепт домашнего лимонада с клубникой — ароматный и освежающий напиток

Лимонад с клубникой. Фото: Freepik

Домашний лимонад с клубникой - это освежающий напиток, который легко приготовить всего за несколько минут. Этот простой рецепт сочетает в себе натуральный вкус лимонов и сладость свежей клубники, создавая идеальное летнее угощение. Насладитесь ароматным и полезным напитком, который порадует вас и ваших близких.

Новини.LIVE расскажут вам про простой рецепт клубничного лимонада.

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Вам понадобится:

1 стакан свежей клубники;

1 стакан свежевыжатого лимонного сока (примерно 4-6 лимонов);

1/2 стакана сахара (по вкусу);

4 стакана холодной воды;

лед;

свежие листья мяты (по желанию).

Способ приготовления

Тщательно промойте клубнику под холодной водой. Удалите плодоножки и нарежьте клубнику на половинки или четвертинки, если ягоды крупные.

Поместите нарезанную клубнику в блендер. Добавьте 1/2 стакана холодной воды и 1/4 стакана сахара. Взбивайте до однородного состояния, чтобы получилось клубничное пюре.

Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок. Вы можете использовать ручной или электрический соковыжималку. Процедите сок через сито, чтобы удалить мякоть и косточки.

Напиток с клубникой. Фото: Freepik

В большой кувшин налейте свежевыжатый лимонный сок. Добавьте клубничное пюре и оставшийся сахар. Перемешайте смесь до полного растворения сахара. Влейте оставшиеся из 1/2 стакана холодной воды в кувшин. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались.

Советы

Вы можете регулировать количество сахара по своему вкусу, добавляя больше или меньше. Для более интенсивного клубничного вкуса увеличьте количество клубники.

Лимонад с клубникой. Фото: Freepik

Если лимонад кажется слишком кислым, добавьте немного больше воды или сахара. Наслаждайтесь освежающим домашним лимонадом с клубникой, который идеально подходит для жарких летних дней.

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