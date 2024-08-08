Простой рецепт домашнего лимонада с клубникой — ароматный и освежающий напиток

Простой рецепт домашнего ароматного лимонада с клубникой
Домашний лимонад с клубникой - это освежающий напиток, который легко приготовить всего за несколько минут. Этот простой рецепт сочетает в себе натуральный вкус лимонов и сладость свежей клубники, создавая идеальное летнее угощение. Насладитесь ароматным и полезным напитком, который порадует вас и ваших близких.
Новини.LIVE расскажут вам про простой рецепт клубничного лимонада.
Вам понадобится:
- 1 стакан свежей клубники;
- 1 стакан свежевыжатого лимонного сока (примерно 4-6 лимонов);
- 1/2 стакана сахара (по вкусу);
- 4 стакана холодной воды;
- лед;
- свежие листья мяты (по желанию).
Способ приготовления
Тщательно промойте клубнику под холодной водой. Удалите плодоножки и нарежьте клубнику на половинки или четвертинки, если ягоды крупные.
Поместите нарезанную клубнику в блендер. Добавьте 1/2 стакана холодной воды и 1/4 стакана сахара. Взбивайте до однородного состояния, чтобы получилось клубничное пюре.
Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок. Вы можете использовать ручной или электрический соковыжималку. Процедите сок через сито, чтобы удалить мякоть и косточки.
В большой кувшин налейте свежевыжатый лимонный сок. Добавьте клубничное пюре и оставшийся сахар. Перемешайте смесь до полного растворения сахара. Влейте оставшиеся из 1/2 стакана холодной воды в кувшин. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались.
Советы
Вы можете регулировать количество сахара по своему вкусу, добавляя больше или меньше. Для более интенсивного клубничного вкуса увеличьте количество клубники.
Если лимонад кажется слишком кислым, добавьте немного больше воды или сахара. Наслаждайтесь освежающим домашним лимонадом с клубникой, который идеально подходит для жарких летних дней.
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