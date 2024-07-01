Полуничне тірамісу за простим рецептом — покрокове приготування

Тірамісу з полуницею. Фото: YouTube @evadaren

Любите тірамісу? А якщо воно літнє і з полуницею? Прекрасно підійде для дітей, оскільки у його приготуванні не використовується кава. Обов'язково приготуйте, все дуже просто і швидко. Якщо не хочете купувати дорогий маскарпоне, просто відважте на ситі жирну сметану.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

печиво Савоярді 100 р.

Для полуничного сиропу:

полуниця 250 г;

цукор 25 г;

лимонний сік 1 ст.л.

Для крему:

вершковий сир (маскарпоне) 250 г;

вершки 33-35% 250 г;

цукрова пудра 75 г;

свіжа полуниця 100-150 р.

Спосіб приготування

Для полуничного сиропу збиваємо всі інгредієнти блендером та виливаємо в тарілку.

Полуниця та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Для крему збиваємо охолоджені вершки до кремоподібного стану. Додаємо цукрову пудру та крем сир, ще раз ретельно збиваємо. Крем готовий.

Полуничне варення. Фото: YouTube @evadaren

Збираємо десерт у формі. Печиво обмокуємо в полуничному сиропі та укладаємо на дно форми, трохи поливаємо.

Приготування крему. Приготування тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

Зверху додаємо половину крему, на який викладаємо шматочки полуниці.

Приготування тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

Другим шаром також надаємо із савоярді. Додаємо крем будь-яким зручним для вас способом. Забираємо десерт у холодильник на 4-5 годин.

Приготування тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

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