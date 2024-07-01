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Простий рецепт літнього ароматного тірамісу з полуницею

1 липня 2024 08:30
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Полуничне тірамісу за простим рецептом — покрокове приготування
Тірамісу з полуницею. Фото: YouTube @evadaren
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Любите тірамісу? А якщо воно літнє і з полуницею? Прекрасно підійде для дітей, оскільки у його приготуванні не використовується кава. Обов'язково приготуйте, все дуже просто і швидко. Якщо не хочете купувати дорогий маскарпоне, просто відважте на ситі жирну сметану.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • печиво Савоярді 100 р.

Для полуничного сиропу:

  • полуниця 250 г;
  • цукор 25 г;
  • лимонний сік 1 ст.л.

Для крему:

  • вершковий сир (маскарпоне) 250 г;
  • вершки 33-35% 250 г;
  • цукрова пудра 75 г;
  • свіжа полуниця 100-150 р.

Спосіб приготування

Для полуничного сиропу збиваємо всі інгредієнти блендером та виливаємо в тарілку.

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Полуниця та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Для крему збиваємо охолоджені вершки до кремоподібного стану. Додаємо цукрову пудру та крем сир, ще раз ретельно збиваємо. Крем готовий.

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Полуничне варення. Фото: YouTube @evadaren

Збираємо десерт у формі. Печиво обмокуємо в полуничному сиропі та укладаємо на дно форми, трохи поливаємо.

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Приготування крему. Приготування тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

Зверху додаємо половину крему, на який викладаємо шматочки полуниці.

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Приготування тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

Другим шаром також надаємо із савоярді. Додаємо крем будь-яким зручним для вас способом. Забираємо десерт у холодильник на 4-5 годин.

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Приготування тірамісу. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми розповідали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом і арахісом без випічки — готується 10 хвилин.

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво.

Також ми писали про дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис з фото та відео.

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