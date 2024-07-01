Полуничне тірамісу за простим рецептом — покрокове приготування

Простий рецепт літнього ароматного тірамісу з полуницею
Любите тірамісу? А якщо воно літнє і з полуницею? Прекрасно підійде для дітей, оскільки у його приготуванні не використовується кава. Обов'язково приготуйте, все дуже просто і швидко. Якщо не хочете купувати дорогий маскарпоне, просто відважте на ситі жирну сметану.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- печиво Савоярді 100 р.
Для полуничного сиропу:
- полуниця 250 г;
- цукор 25 г;
- лимонний сік 1 ст.л.
Для крему:
- вершковий сир (маскарпоне) 250 г;
- вершки 33-35% 250 г;
- цукрова пудра 75 г;
- свіжа полуниця 100-150 р.
Спосіб приготування
Для полуничного сиропу збиваємо всі інгредієнти блендером та виливаємо в тарілку.
Для крему збиваємо охолоджені вершки до кремоподібного стану. Додаємо цукрову пудру та крем сир, ще раз ретельно збиваємо. Крем готовий.
Збираємо десерт у формі. Печиво обмокуємо в полуничному сиропі та укладаємо на дно форми, трохи поливаємо.
Зверху додаємо половину крему, на який викладаємо шматочки полуниці.
Другим шаром також надаємо із савоярді. Додаємо крем будь-яким зручним для вас способом. Забираємо десерт у холодильник на 4-5 годин.
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