Клубничное тирамису по простому рецепту — пошаговое приготовление

Простой рецепт летнего ароматного тирамису с клубникой
Любите тирамису? А если оно летнее и с клубникой? Прекрасно подойдет для детей, поскольку в его приготовлении не используется кофе. Обязательно приготовьте, все очень просто и быстро. Если не хотите покупать дорогой маскарпоне, просто отвесьте на сите жирную сметану.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- печенье Савоярди 100 г.
Для клубничного сиропа:
- клубника 250 г;
- сахар 25 г;
- лимонный сок 1 ст.л.
Для крема:
- сливочный сыр (маскарпоне) 250 г;
- сливки 33-35% 250 г;
- сахарная пудра 75 г;
- свежая клубника 100-150 г.
Способ приготовления
Для клубничного сиропа взбиваем все ингредиенты блендером и выливаем в тарелку.
Для крема взбиваем охлажденные сливки до кремообразного состояния. Добавляем сахарную пудру и крем сыр, еще раз тщательно взбиваем. Крем готов.
Собираем десерт в форме. Печенье обмакиваем в клубничном сиропе и укладываем на дно формы, немного поливаем.
Сверху добавляем половину крема на который выкладываем кусочки клубники.
Вторым слоем также поступаем с савоярди. Добавляем крем любым удобным вам способом. Убираем десерт в холодильник на 4-5 часов.
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