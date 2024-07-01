Клубничное тирамису по простому рецепту — пошаговое приготовление

Тирамису с клубникой. Фото: YouTube @evadaren

Любите тирамису? А если оно летнее и с клубникой? Прекрасно подойдет для детей, поскольку в его приготовлении не используется кофе. Обязательно приготовьте, все очень просто и быстро. Если не хотите покупать дорогой маскарпоне, просто отвесьте на сите жирную сметану.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

печенье Савоярди 100 г.

Для клубничного сиропа:

клубника 250 г;

сахар 25 г;

лимонный сок 1 ст.л.

Для крема:

сливочный сыр (маскарпоне) 250 г;

сливки 33-35% 250 г;

сахарная пудра 75 г;

свежая клубника 100-150 г.

Способ приготовления

Для клубничного сиропа взбиваем все ингредиенты блендером и выливаем в тарелку.

Клубника и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Для крема взбиваем охлажденные сливки до кремообразного состояния. Добавляем сахарную пудру и крем сыр, еще раз тщательно взбиваем. Крем готов.

Клубничный джем. Фото: YouTube @evadaren

Собираем десерт в форме. Печенье обмакиваем в клубничном сиропе и укладываем на дно формы, немного поливаем.

Приготовление крема. Приготовление тирамису. Фото: YouTube @evadaren

Сверху добавляем половину крема на который выкладываем кусочки клубники.

Приготовление тирамису. Фото: YouTube @evadaren

Вторым слоем также поступаем с савоярди. Добавляем крем любым удобным вам способом. Убираем десерт в холодильник на 4-5 часов.

Приготовление тирамису. Фото: YouTube @evadaren

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