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Простой рецепт летнего ароматного тирамису с клубникой

1 июля 2024 08:30
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Клубничное тирамису по простому рецепту — пошаговое приготовление
Тирамису с клубникой. Фото: YouTube @evadaren
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Любите тирамису? А если оно летнее и с клубникой? Прекрасно подойдет для детей, поскольку в его приготовлении не используется кофе. Обязательно приготовьте, все очень просто и быстро. Если не хотите покупать дорогой маскарпоне, просто отвесьте на сите жирную сметану.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • печенье Савоярди 100 г.

Для клубничного сиропа:

  • клубника 250 г;
  • сахар 25 г;
  • лимонный сок 1 ст.л. 

Для крема:

  • сливочный сыр (маскарпоне) 250 г;
  • сливки 33-35% 250 г;
  • сахарная пудра 75 г;
  • свежая клубника 100-150 г.

Способ приготовления 

Для клубничного сиропа взбиваем все ингредиенты блендером и выливаем в тарелку.

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Клубника и сахар. Фото: YouTube @evadaren

Для крема взбиваем охлажденные сливки до кремообразного состояния. Добавляем сахарную пудру и крем сыр, еще раз тщательно взбиваем. Крем готов.

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Клубничный джем. Фото: YouTube @evadaren

Собираем десерт в форме. Печенье обмакиваем в клубничном сиропе и укладываем на дно формы, немного поливаем.

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Приготовление крема. Приготовление тирамису. Фото: YouTube @evadaren

Сверху добавляем половину крема на который выкладываем кусочки клубники. 

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Приготовление тирамису. Фото: YouTube @evadaren

Вторым слоем также поступаем с савоярди. Добавляем крем любым удобным вам способом. Убираем десерт в холодильник на 4-5 часов.

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Приготовление тирамису. Фото: YouTube @evadaren

​​Раньше мы рассказывали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Также мы писали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание с фото и видео.

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