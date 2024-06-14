Коктейль Мохіто — простий рецепт приготування освіжаючого напою

Мохіто у склянці. Фото: Freepik

Шукаєте ідеальний напій для спекотного літнього дня? Простий рецепт освіжаючого мохіто не тільки вгамує спрагу за секунди, але й порадує вас своїм яскравим смаком та ароматом.

Новини.LIVE розкажуть про два рецепти освіжаючого мохіто.

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Мохіто як алкогольний, так і безалкогольний — це ідеальний напій для спекотного літнього дня або вечірки. Цей коктейль легко приготувати і він обов'язково сподобається всім вашим гостям.

Рецепт безалкогольного мохіто

Вам знадобиться:

10 свіжого листя м'яти;

1/2 лайма, нарізаного на часточки;

2 столові ложки цукру (за смаком);

1 склянка газованої води (содова);

лід (подрібнений або кубики).

Спосіб приготування

Помістіть 10 свіжого листя м'яти та 3-4 часточки лайма у високий келих (наприклад, хайбол). Додати 2 столові ложки цукру в келих.

Використовуйте мадлер (товкушку) або ручку дерев'яної ложки, щоб акуратно розтерти м'яту, лайм та цукор. Це звільнить аромати м'яти та сік лайма, розчиняючи цукор.

Заповніть келих подрібненим льодом або крижаними кубиками майже до верху. Долийте келих газованою водою до верху, акуратно перемішайте.

Мохіто та лайми. Фото: Freepik

Прикрасьте келих гілочкою м'яти та часточкою лайма для презентації. Подайте відразу ж, щоб насолодитися свіжістю та ароматом безалкогольного мохіто.

Замість білого цукру можна використовувати тростинний цукор або сироп агави для різноманітності смаку та текстури. Для додаткового аромату можна додати трохи свіжого соку лайма або лимона.

Експерименти із фруктами

Спробуйте додати шматочки свіжих фруктів, таких як полуниця, малина або ананас, щоб створити унікальні варіації мохіто.

Щоб мохіто був максимально освіжаючим, використовуйте свіжі та якісні інгредієнти, такі як молоде листя м'яти та свіжі лайми.

Регулюйте кількість цукру та лайма на свій смак, щоб створити ідеальний баланс солодощі та кислинки.

Мохіто та лайми. Фото: Freepik

Рецепт алкогольного мохіто

Вам знадобиться:

10 свіжого листя м'яти;

1/2 лайма, нарізаного на часточки;

2 столові ложки цукру (за смаком);

45 мл білого рому;

газована вода (содова);

лід (подрібнений або кубики).

Спосіб приготування

Помістіть 10 свіжого листя м'яти та 3-4 часточки лайма у високий келих (наприклад, хайбол). Додати 2 столові ложки цукру в келих.

Використовуйте мадлер (товкушку) або ручку дерев'яної ложки, щоб акуратно розтерти м'яту, лайм та цукор. Це звільнить аромати м'яти та сік лайма, розчиняючи цукор. Додайте 45 мл білого рому в келих. Заповнення келиха льодом. Заповніть келих подрібненим льодом або крижаними кубиками майже до верху.

Долийте келих газованою водою до верху, акуратно перемішайте. Прикрасьте келих гілочкою м'яти та часточкою лайма для презентації.

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