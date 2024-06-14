Коктейль Мохито — простой рецепт приготовления освежающего напитка

Мохито в стакане. Фото: Freepik

Ищете идеальный напиток для жаркого летнего дня? Простой рецепт освежающего мохито не только утолит жажду за секунды, но и порадует вас своим ярким вкусом и ароматом.

Новини.LIVE расскажут о двух рецептах освежающего мохито.

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Мохито, как алкогольный, так и безалкогольный, — это идеальный напиток для жаркого летнего дня или вечеринки. Этот коктейль легко приготовить, и он обязательно понравится всем вашим гостям.

Рецепт безалкогольного мохито

Вам понадобится:

10 свежих листьев мяты;

1/2 лайма, нарезанного на дольки;

2 столовые ложки сахара (по вкусу);

1 стакан газированной воды (содовая);

лед (дробленый или кубики).

Способ приготовления

Поместите 10 свежих листьев мяты и 3-4 дольки лайма в высокий бокал (например, хайбол). Добавьте 2 столовые ложки сахара в бокал.

Используйте мадлер (толкушку) или ручку деревянной ложки, чтобы аккуратно растереть мяту, лайм и сахар. Это высвободит ароматы мяты и сок лайма, растворяя сахар.

Заполните бокал дробленым льдом или ледяными кубиками почти до верха. Долейте бокал газированной водой до верха, аккуратно перемешайте.

Мохито и лаймы. Фото: Freepik

Украсьте бокал веточкой мяты и долькой лайма для презентации. Подайте сразу же, чтобы насладиться свежестью и ароматом безалкогольного мохито.

Вместо белого сахара можно использовать тростниковый сахар или сироп агавы для разнообразия вкуса и текстуры. Для дополнительного аромата можно добавить немного свежевыжатого сока лайма или лимона.

Эксперименты с фруктами

Попробуйте добавить кусочки свежих фруктов, таких как клубника, малина или ананас, чтобы создать свои уникальные вариации мохито.

Чтобы мохито был максимально освежающим, используйте свежие и качественные ингредиенты, такие как молодые листья мяты и свежие лаймы.

Регулируйте количество сахара и лайма по своему вкусу, чтобы создать идеальный баланс сладости и кислинки.

Мохито и лаймы. Фото: Freepik

Рецепт алкогольного мохито

Вам понадобится:

10 свежих листьев мяты;

1/2 лайма, нарезанного на дольки;

2 столовые ложки сахара (по вкусу);

45 мл белого рома;

газированная вода (содовая);

лед (дробленый или кубики).

Способ приготовления

Поместите 10 свежих листьев мяты и 3-4 дольки лайма в высокий бокал (например, хайбол). Добавьте 2 столовые ложки сахара в бокал.

Используйте мадлер (толкушку) или ручку деревянной ложки, чтобы аккуратно растереть мяту, лайм и сахар. Это высвободит ароматы мяты и сок лайма, растворяя сахар. Добавьте 45 мл белого рома в бокал. Заполнение бокала льдом. Заполните бокал дробленым льдом или ледяными кубиками почти до верха.

Долейте бокал газированной водой до верха, аккуратно перемешайте. Украсьте бокал веточкой мяты и долькой лайма для презентации.

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