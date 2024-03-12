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Простий рецепт пухкого пирога — тісто замішується ложкою

12 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати повітряний пиріг без міксера та дріжджів — відео та фото рецепт
Пиріг з бананом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і простий у приготуванні пиріг. Тісто не вимагає замісу руками, це робиться за допомогою звичайної ложки. При цьому пиріг виходить ніжним, пухким та дуже ароматним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 150 г;
  • білок — 1 шт.;
  • олія — 30 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор — 60-90 г (залежно від того, наскільки солодке тісто ви любите);
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль;
  • дріжджі сухі — 5 г (або 15 г живих);
  • борошно — 230-250 г.

Для начинки:

  • банан — 1 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор — 1 ст.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати дріжджі, трохи цукру та борошна. Перемішати та залишити в теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.

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Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли дріжджі почали пінитися і збільшилися, це означає, що вони активні й можна далі з ними замішувати тісто. Додаємо білок, олію, вершкове масло, цукор, ванільний цукор, сіль і борошно.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно додаємо поступово, орієнтуючись на тісто, воно має вийти дуже м'яким та липким, його можна замішувати ложкою. Миску накрити харчовою плівкою і залишити у теплому місці на 40-70 хвилин. Тісто має добре підійти та збільшитися в обсязі щонайменше в 2 рази.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму змастити вершковим маслом. Тісто обім'яти, перекласти у форму, розподіляючи по всій формі. Накрити форму харчовою плівкою і поставити у тепле місце на 20-25 хвилин, щоб тісто підійшло у формі.

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Банан для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Банан, м'яке вершкове масло та цукор перетерти вилкою в однорідну масу. Палець змастити олією і зробити поглиблення по всій площі пирога.

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Бананова начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У ці поглиблення викласти бананову начинку. Змастити пиріг жовтком із молоком. Випікати близько 25 хвилин при температурі 180 °С. Готовий пиріг у формі накрити рушником та залишити на 10-15 хвилин.

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Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістаємо пиріг, даємо йому охолонути до теплого стану. Тепер можна подавати до чаю.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми розповідали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

їжа
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лайфхаки
пиріг
випічка
пиріг з бананами

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