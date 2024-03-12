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Простой рецепт воздушного пирога — тесто замешивается ложкой

12 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить воздушный пирог без миксера и дрожжей — видео и фото рецепт
Пирог с бананом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой в приготовлении пирог. Тесто не требует замеса руками, это делается при помощи обычной  ложки. При этом пирог получается нежным, воздушным и очень ароматным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко теплое — 150 г;
  • белок — 1 шт.;
  • растительное масло — 30 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 60-90 г (в зависимости от того, насколько сладкое тесто вы любите);
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль;
  • дрожжи сухие — 5 г (или 15 г живых);
  • мука — 230-250 г.

Для начинки:

  • банан — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 1 ст.л.

Для смазывания:

  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ч.л.

Способ приготовления 

В теплое молоко добавить дрожжи, немного сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активизировались. 

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Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда дрожжи начали пениться и увеличились в объеме, это означает, что они активные и можно дальше с ними замешивать тесто. Добавляем белок, растительное масло, сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и муку. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку добавляем постепенно, ориентируясь на тесто, оно должно получится очень мягким и липким, его можно замешивать ложкой. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-70 минут. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме минимум в 2 раза.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом. Тесто обмять, переложить в форму, распределяя его по всей форме. Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в теплое место на 20-25 минут, чтобы тесто подошло в форме.

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Банан для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Банан, мягкое сливочное масло и сахар перетереть вилкой в однородную массу. Палец смазать растительным маслом и сделать углубления по всей площади пирога. 

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Банановая начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В эти углубления выложить банановую начинку. Смазать пирог желтком с молоком. Выпекать около 25 минут при температуре 180 °С. Готовый пирог в форме накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут. 

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Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достаем пирог, даем ему остыть до теплого состояния. Теперь можно подавать к чаю. 

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Готовій пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы рассказывали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

еда
рецепты
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пирог с бананами

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