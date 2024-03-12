Как приготовить воздушный пирог без миксера и дрожжей — видео и фото рецепт

Пирог с бананом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой в приготовлении пирог. Тесто не требует замеса руками, это делается при помощи обычной ложки. При этом пирог получается нежным, воздушным и очень ароматным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко теплое — 150 г;

белок — 1 шт.;

растительное масло — 30 г;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 60-90 г (в зависимости от того, насколько сладкое тесто вы любите);

ванильный сахар — 10 г;

соль;

дрожжи сухие — 5 г (или 15 г живых);

мука — 230-250 г.

Для начинки:

банан — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 1 ст.л.

Для смазывания:

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ч.л.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи, немного сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активизировались.

Дрожжи и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда дрожжи начали пениться и увеличились в объеме, это означает, что они активные и можно дальше с ними замешивать тесто. Добавляем белок, растительное масло, сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку добавляем постепенно, ориентируясь на тесто, оно должно получится очень мягким и липким, его можно замешивать ложкой. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-70 минут. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме минимум в 2 раза.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму смазать сливочным маслом. Тесто обмять, переложить в форму, распределяя его по всей форме. Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в теплое место на 20-25 минут, чтобы тесто подошло в форме.

Банан для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Банан, мягкое сливочное масло и сахар перетереть вилкой в однородную массу. Палец смазать растительным маслом и сделать углубления по всей площади пирога.

Банановая начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В эти углубления выложить банановую начинку. Смазать пирог желтком с молоком. Выпекать около 25 минут при температуре 180 °С. Готовый пирог в форме накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достаем пирог, даем ему остыть до теплого состояния. Теперь можно подавать к чаю.

Готовій пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы рассказывали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.

Также мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

Еще советуем ознакомиться с рецептом десерта "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта.