Как приготовить воздушный пирог без миксера и дрожжей — видео и фото рецепт

Простой рецепт воздушного пирога — тесто замешивается ложкой
Очень вкусный и простой в приготовлении пирог. Тесто не требует замеса руками, это делается при помощи обычной ложки. При этом пирог получается нежным, воздушным и очень ароматным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 150 г;
- белок — 1 шт.;
- растительное масло — 30 г;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 60-90 г (в зависимости от того, насколько сладкое тесто вы любите);
- ванильный сахар — 10 г;
- соль;
- дрожжи сухие — 5 г (или 15 г живых);
- мука — 230-250 г.
Для начинки:
- банан — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 1 ст.л.
Для смазывания:
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ч.л.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи, немного сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
Когда дрожжи начали пениться и увеличились в объеме, это означает, что они активные и можно дальше с ними замешивать тесто. Добавляем белок, растительное масло, сливочное масло, сахар, ванильный сахар, соль и муку.
Муку добавляем постепенно, ориентируясь на тесто, оно должно получится очень мягким и липким, его можно замешивать ложкой. Миску накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-70 минут. Тесто должно хорошо подойти и увеличиться в объеме минимум в 2 раза.
Форму смазать сливочным маслом. Тесто обмять, переложить в форму, распределяя его по всей форме. Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в теплое место на 20-25 минут, чтобы тесто подошло в форме.
Банан, мягкое сливочное масло и сахар перетереть вилкой в однородную массу. Палец смазать растительным маслом и сделать углубления по всей площади пирога.
В эти углубления выложить банановую начинку. Смазать пирог желтком с молоком. Выпекать около 25 минут при температуре 180 °С. Готовый пирог в форме накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут.
Достаем пирог, даем ему остыть до теплого состояния. Теперь можно подавать к чаю.
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