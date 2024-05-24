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Простий рецепт різотто з креветками та зеленим горошком

24 травня 2024 18:48
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати різотто з креветками, ідеальний рецепт – фото та відео приготування
Різотто з креветками та зеленим горошком. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідеальний рецепт різотто з креветками. Головне —досягти потрібної консистенції. Різотто не повинно бути занадто рідким і не повинно "стояти колом".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • рис (карнаролі або арборіо) — 300 г;
  • заморожений зелений горошок — 200 г;
  • морожені креветки — 400-500 г;
  • пармезан — 100 г;
  • вершкове масло — 50-70 г;
  • курячий бульйон — 1 літр (приблизно);
  • цибуля шалот — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • біле сухе вино (або напівсолодке) — 100 мл;
  • оливкова олія для обсмажування;
  • сіль;
  • мікрозелень горошку для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо бульйон. Наливаємо воду і кладемо будь-який шматочок курки (філе, стегно, шийки, каркас і т.д.). Додати чорний перець горошком (4 шт.), запашний перець (2 шт.), ялівець (4 шт.) та лавровий лист. Також додати цибулину та моркву. Варити 15-20 хвилин і добре посолити. Бульйон доварюється, починаємо готувати, він не повинен бути холодним.

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Цибуля та олія. Фото: YouTube @evadaren

Горошок та креветки розморожуємо. Пармезан натираємо на дрібну тертку. Включаємо конфорку на вогонь трохи вище середнього, важливо, щоб рідина не випарувалася надто швидко.

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Приготування різотто. Фото: YouTube @evadaren

Дрібно нарізану цибулю та часник обсмажуємо на оливковій олії пару хвилин з додаванням щіпки солі, щоб не горіла цибуля.

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Приготування різотто. Фото: YouTube @evadaren

Потім додаємо рис і даємо йому хвилинку ввібрати в себе аромати. Потім додаємо вино і готуємо, помішуючи, ще кілька хвилин. Додаємо перший ополоник бульйону. З цього моменту різотто варитиметься рівно 20 хвилин, воно повинно вийти трохи Al dente. Протягом всього часу приготування постійно помішуємо різотто і поступово додаємо бульйон. За 5 хвилин до готовності додаємо горошок та креветки.

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Приготування різотто. Фото: YouTube @evadaren

Прибравши каструлю з вогню, додаємо вершкове масло і 60 г пармезану. Ніжно і дбайливо додаємо їх у різотто. Накриваємо кришкою і даємо постояти кілька хвилин. Якщо різотто вийшло трохи сухуватим, не бійтеся додати трохи бульйону.

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Різотто з креветками. Фото: YouTube @evadaren

Викладаємо на блюдо, прикрашаємо пармезаном, що залишився, при бажанні додаємо мікрозелень і насолоджуємося особисто приготованим різотто з келихом хорошого вина. Головне досягти потрібної консистенції. Різотто не має бути занадто рідким і не повинно стояти колом.

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