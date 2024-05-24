Як приготувати різотто з креветками, ідеальний рецепт – фото та відео приготування

Простий рецепт різотто з креветками та зеленим горошком
Ідеальний рецепт різотто з креветками. Головне —досягти потрібної консистенції. Різотто не повинно бути занадто рідким і не повинно "стояти колом".
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- рис (карнаролі або арборіо) — 300 г;
- заморожений зелений горошок — 200 г;
- морожені креветки — 400-500 г;
- пармезан — 100 г;
- вершкове масло — 50-70 г;
- курячий бульйон — 1 літр (приблизно);
- цибуля шалот — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- біле сухе вино (або напівсолодке) — 100 мл;
- оливкова олія для обсмажування;
- сіль;
- мікрозелень горошку для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо бульйон. Наливаємо воду і кладемо будь-який шматочок курки (філе, стегно, шийки, каркас і т.д.). Додати чорний перець горошком (4 шт.), запашний перець (2 шт.), ялівець (4 шт.) та лавровий лист. Також додати цибулину та моркву. Варити 15-20 хвилин і добре посолити. Бульйон доварюється, починаємо готувати, він не повинен бути холодним.
Горошок та креветки розморожуємо. Пармезан натираємо на дрібну тертку. Включаємо конфорку на вогонь трохи вище середнього, важливо, щоб рідина не випарувалася надто швидко.
Дрібно нарізану цибулю та часник обсмажуємо на оливковій олії пару хвилин з додаванням щіпки солі, щоб не горіла цибуля.
Потім додаємо рис і даємо йому хвилинку ввібрати в себе аромати. Потім додаємо вино і готуємо, помішуючи, ще кілька хвилин. Додаємо перший ополоник бульйону. З цього моменту різотто варитиметься рівно 20 хвилин, воно повинно вийти трохи Al dente. Протягом всього часу приготування постійно помішуємо різотто і поступово додаємо бульйон. За 5 хвилин до готовності додаємо горошок та креветки.
Прибравши каструлю з вогню, додаємо вершкове масло і 60 г пармезану. Ніжно і дбайливо додаємо їх у різотто. Накриваємо кришкою і даємо постояти кілька хвилин. Якщо різотто вийшло трохи сухуватим, не бійтеся додати трохи бульйону.
Викладаємо на блюдо, прикрашаємо пармезаном, що залишився, при бажанні додаємо мікрозелень і насолоджуємося особисто приготованим різотто з келихом хорошого вина. Головне досягти потрібної консистенції. Різотто не має бути занадто рідким і не повинно стояти колом.
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