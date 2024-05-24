Как приготовить ризотто с креветками, идеальный рецепт — фото и видео приготовления

Ризотто с креветками и зеленым горошком. Фото: YouTube @evadaren

Идеальный рецепт ризотто с креветками. Главное добиться нужной консистенции. Ризотто не должно быть слишком жидким и не должно "стоять колом".

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

рис (карнароли или арборио) 300 г;

замороженный зеленый горошек 200 г;

мороженные креветки 400-500 г;

пармезан 100 г;

сливочное масло 50-70 г;

куриный бульон 1 литр (приблизительно);

лук шалот 2 шт;

чеснок 3 зубчика;

белое сухое вино (или полусладкое) 100 мл;

оливковое масло для обжарки;

соль;

микрозелень горошка для подачи.

Способ приготовления

Сначала приготовим бульон. Наливаем воду и кладем в нее абсолютно любой кусочек курицы (филе, бедро, шейки, каркас и т.д.). Добавить черный перец горошком 4 шт, душистый перец 2 шт., можжевельник 4 шт. и лавровый лист. Также добавить луковицу и морковь. Варить 15-20 минут и хорошо посолить. Бульон доваривается, начинаем готовить, он не должен быть холодным.

Лук и масло. Фото: YouTube @evadaren

Горошек и креветки размораживаем. Пармезан натираем на мелкую терку. Включаем конфорку на огонь чуть выше среднего, важно, чтобы жидкость не выпарилась слишком быстро.

Приготовление ризотто. Фото: YouTube @evadaren

Мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем на оливковом масле пару минут с добавление щепотки соли, чтобы не горел лук.

Приготовление ризотто. Фото: YouTube @evadaren

Затем добавляем рис и даем ему минутку впитать в себя ароматы. Следом добавляем вино и готовим, помешивая, еще несколько минут. Добавляем первый половник бульона. С этого момента ризотто будет вариться ровно 20 минут, оно должно получится немного Al dente. В течении всего времени приготовления постоянно помешиваем ризотто и постепенно добавляем бульон. За 5 минут до готовности добавляем горошек и креветки.

Приготовление ризотто. Фото: YouTube @evadaren

Убрав кастрюлю с огня добавляем сливочное масло и 60 г пармезана. Нежно и бережно добавляем их в ризотто. Накрываем крышкой и даем постоять пару минут. Если ризотто получилось слегка суховатым, не бойтесь добавить немного бульона.

Ризотто с креветками. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем на блюдо, украшаем оставшимся пармезаном, при желании добавляем микрозелень и наслаждаемся лично приготовленным ризотто с бокалом хорошего вина. Главное добиться нужной консистенции. Ризотто не должно быть слишком жидким и не должно "стоять колом".

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