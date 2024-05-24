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Простой рецепт ризотто с креветками и зеленым горошком

24 мая 2024 18:48
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить ризотто с креветками, идеальный рецепт — фото и видео приготовления
Ризотто с креветками и зеленым горошком. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идеальный рецепт ризотто с креветками. Главное добиться нужной консистенции. Ризотто не должно быть слишком жидким и не должно "стоять колом".

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • рис (карнароли или арборио) 300 г; 
  • замороженный зеленый горошек 200 г;
  • мороженные креветки 400-500 г; 
  • пармезан 100 г;
  • сливочное масло 50-70 г;
  • куриный бульон 1 литр (приблизительно);
  • лук шалот 2 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • белое сухое вино (или полусладкое) 100 мл;
  • оливковое масло для обжарки;
  • соль;
  • микрозелень горошка для подачи. 

Способ приготовления 

Сначала приготовим бульон. Наливаем воду и кладем в нее абсолютно любой кусочек курицы (филе, бедро, шейки, каркас и т.д.). Добавить черный перец горошком 4 шт, душистый перец 2 шт., можжевельник 4 шт. и лавровый лист. Также добавить луковицу и морковь. Варить 15-20 минут и хорошо посолить. Бульон доваривается, начинаем готовить, он не должен быть холодным.

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Лук и масло. Фото: YouTube @evadaren

Горошек и креветки размораживаем. Пармезан натираем на мелкую терку. Включаем конфорку на огонь чуть выше среднего, важно, чтобы жидкость не выпарилась слишком быстро. 

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Приготовление ризотто. Фото: YouTube @evadaren

Мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем на оливковом масле пару минут с добавление щепотки соли, чтобы не горел лук. 

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Приготовление ризотто. Фото: YouTube @evadaren

Затем добавляем рис и даем ему минутку впитать в себя ароматы. Следом добавляем вино и готовим, помешивая, еще несколько минут. Добавляем первый половник бульона. С этого момента ризотто будет вариться ровно 20 минут, оно должно получится немного Al dente. В течении всего времени приготовления постоянно помешиваем ризотто и постепенно добавляем бульон. За 5 минут до готовности добавляем горошек и креветки.

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Приготовление ризотто. Фото: YouTube @evadaren

Убрав кастрюлю с огня добавляем сливочное масло и 60 г пармезана. Нежно и бережно добавляем их в ризотто. Накрываем крышкой и даем постоять пару минут. Если ризотто получилось слегка суховатым, не бойтесь добавить немного бульона.

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Ризотто с креветками. Фото: YouTube @evadaren

Выкладываем на блюдо, украшаем оставшимся пармезаном, при желании добавляем микрозелень и наслаждаемся лично приготовленным ризотто с бокалом хорошего вина. Главное добиться нужной консистенции. Ризотто не должно быть слишком жидким и не должно "стоять колом".

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рис
рецепты
горошек
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креветки

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