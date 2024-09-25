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Простий рецепт турецької пахлави із замороженого тіста філо

25 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Турецька пахлава із замороженого тіста філо – покроковий рецепт
Турецька Пахлава. Фото: Скріншот YouTube @evadaren
Оксана Харченко - Редактор

Турецька пахлава — це популярний десерт з багатошаровим тестом, горіхами та сиропом. Цей рецепт дозволяє легко приготувати пахлаву вдома, використовуючи заморожене тісто філо. Лише кілька кроків — і ваш будинок наповниться ароматом східної насолоди!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • тісто філо 400 г;
  • вершкове масло 200 г;
  • очищені фісташки 300 г

Для сиропу:

  • очеретяний або кокосовий цукор 180 г;
  • мед 300 г;
  • вода 180 г;
  • кардамон.

Спосіб приготування

Тісто розморожуємо і розрізаємо листи навпіл, у мене якраз підійшли для форми 25*20, вийшло 24 аркуші. Горіхи подрібнюємо до великої крихти у блендері. Форму змащуємо розтопленим маслом за допомогою пензлика, кладемо перший лист тесту, також змащуємо олією. Так укладаємо 4 шари, потім змащений олією лист присипаємо 1/5 частиною підготовлених горіхів.

рецепт пахлави
Тісто філо. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Продовжуємо укладати шари до закінчення тіста та горіхів. Зверху також добре змащуємо олією, відразу нарізаємо на порційні шматочки і відправляємо в розігріту до 180 ºС духовку на 30 хвилин до золотистого кольору.

рецепт домашньої пахлави
Приготування пахлави. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Тим часом готуємо сироп, для цього змішуємо всі інгредієнти та проварюємо 10-15 хв. У кардамона беремо тільки насіння, для цього розламуємо коробочки і дістаємо їх.

простий рецепт пахлави
Медовий сироп. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Для більшого аромату перетираємо у ступці або за допомогою качалки. Дістаємо пахлаву з духовки та акуратно заливаємо гарячим сиропом.

рецепт пахлави з тіста філо
Пахлава у сиропі. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Залишаємо просочитися на кілька годин, в ідеалі на ніч. За бажання присипаємо горіховою крихтою.

рецепт пахлави із замороженого тіста філо
Готова пахлава. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

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