Турецька пахлава із замороженого тіста філо – покроковий рецепт

Турецька Пахлава. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Турецька пахлава — це популярний десерт з багатошаровим тестом, горіхами та сиропом. Цей рецепт дозволяє легко приготувати пахлаву вдома, використовуючи заморожене тісто філо. Лише кілька кроків — і ваш будинок наповниться ароматом східної насолоди!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

тісто філо 400 г;

вершкове масло 200 г;

очищені фісташки 300 г

Для сиропу:

очеретяний або кокосовий цукор 180 г;

мед 300 г;

вода 180 г;

кардамон.

Спосіб приготування

Тісто розморожуємо і розрізаємо листи навпіл, у мене якраз підійшли для форми 25*20, вийшло 24 аркуші. Горіхи подрібнюємо до великої крихти у блендері. Форму змащуємо розтопленим маслом за допомогою пензлика, кладемо перший лист тесту, також змащуємо олією. Так укладаємо 4 шари, потім змащений олією лист присипаємо 1/5 частиною підготовлених горіхів.

Тісто філо. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Продовжуємо укладати шари до закінчення тіста та горіхів. Зверху також добре змащуємо олією, відразу нарізаємо на порційні шматочки і відправляємо в розігріту до 180 ºС духовку на 30 хвилин до золотистого кольору.

Приготування пахлави. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Тим часом готуємо сироп, для цього змішуємо всі інгредієнти та проварюємо 10-15 хв. У кардамона беремо тільки насіння, для цього розламуємо коробочки і дістаємо їх.

Медовий сироп. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Для більшого аромату перетираємо у ступці або за допомогою качалки. Дістаємо пахлаву з духовки та акуратно заливаємо гарячим сиропом.

Пахлава у сиропі. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Залишаємо просочитися на кілька годин, в ідеалі на ніч. За бажання присипаємо горіховою крихтою.

Готова пахлава. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

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