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Простой рецепт турецкой пахлавы из замороженного теста фило

25 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Турецкая пахлава из замороженного теста фило — пошаговый рецепт
Турецкая Пахлава. Фото: Скриншот YouTube @evadaren
Оксана Харченко - Редактор

Турецкая пахлава — это популярный десерт с многослойным тестом, орехами и сиропом. Этот рецепт позволяет легко приготовить пахлаву дома, используя замороженное тесто фило. Всего несколько шагов — и ваш дом наполнится ароматом восточной сладости!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам знадобиться: 

  • тесто фило 400 г;
  • сливочное масло 200 г;
  • очищенные фисташки 300 г. 

Для сиропа:

  • тростниковый или кокосовый сахар 180 г;
  • мед 300 г;
  • вода 180 г;
  • кардамон. 

Способ приготовления 

Тесто размораживаем и разрезаем листы пополам, у меня как раз подошли для формы 25*20, получилось 24 листа. Орехи измельчаем до крупной крошки в блендере. Форму смазываем растопленным маслом с помощью кисточки, кладём первый лист теста, также смазываем маслом. Так укладываем 4 слоя, затем смазанный маслом лист присыпаем 1/5 частью подготовленных орехов. 

рецепт пахлавы
Тесто фило. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Продолжаем укладывать слои до окончания теста и орехов. Сверху также хорошо смазываем маслом, сразу нарезаем на порционные кусочки и отправляем в разогретую до 180 ºС духовку на 30 минут до золотистого цвета.

рецепт домашней пахлавы
Приготовление пахлавы. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Тем временем готовим сироп, для этого смешиваем все ингредиенты и провариваем 10-15 мин. У кардамона берём только семена, для этого разламываем коробочки и достаем их. 

простой рецепт пахлавы
Медовый сироп. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Для большего аромата перетираем в ступке или с помощью скалки. Достаем пахлаву из духовки и аккуратно заливаем горячим сиропом.

рецепт пахлавы из теста фило
Пахлава в сиропе. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Оставляем пропитаться на пару часов, в идеале на ночь. При желании присыпаем ореховой крошкой. 

рецепт пахлавы из замороженного теста фило
Готовая пахлава. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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