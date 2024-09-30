Простий рецепт вечері з рисом та куркою за 20 хвилин – покроковий рецепт

Рис із м'ясом. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Бажаєте швидко приготувати ситну та смачну вечерю? Цей простий рецепт з рисом та куркою — те, що потрібно! Усього 20 хвилин і ароматна страва вже готова до подачі на стіл. Ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 шт;

перець 1 шт.;

часник 2 зубчики;

помідор 1 шт;

курка чи філе риби 400 г;

рис 200 г;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

На сковороді обсмажити цибулю та солодкий перець.

Цибуля і солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім додати курку, сіль, перець та спеції за смаком.

Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати промитий рис, все перемішати і додати трохи води. Готувати під закритою кришкою до готовності рису.

Рис із м'ясом. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджиків. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачним і яскравим, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати його для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.