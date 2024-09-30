Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Простий рецепт вечері з рисом та куркою всього за 20 хвилин arrow

Простий рецепт вечері з рисом та куркою всього за 20 хвилин

30 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Простий рецепт вечері з рисом та куркою за 20 хвилин – покроковий рецепт
Рис із м&#39;ясом. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Бажаєте швидко приготувати ситну та смачну вечерю? Цей простий рецепт з рисом та куркою — те, що потрібно! Усього 20 хвилин і ароматна страва вже готова до подачі на стіл. Ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля 1 шт;
  • перець 1 шт.;
  • часник 2 зубчики;
  • помідор 1 шт;
  • курка чи філе риби 400 г;
  • рис 200 г;
  • сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування

На сковороді обсмажити цибулю та солодкий перець.

null
Цибуля і солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім додати курку, сіль, перець та спеції за смаком.

null
Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати промитий рис, все перемішати і додати трохи води. Готувати під закритою кришкою до готовності рису.

null
Рис із м'ясом. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджиків. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачним і яскравим, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати його для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

рецепти лайфхаки м'ясо Вечеря рис курка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії в жовтні — як зміняться виплати в Україні

06:03 Мовознавиця шокувала поясненням, як правильно українською "стелька"

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

06:01 Ощадбанк лишив клієнта без пенсії — деталі судової справи

Ексклюзив

06:00 У ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

05:50 Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні

05:50 Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин наприкінці вересня

05:05 На заході значні дощі, місцями сильні пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

04:40 Нардепи пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та вимоги

06:10 Пенсії в жовтні — як зміняться виплати в Україні

06:03 Мовознавиця шокувала поясненням, як правильно українською "стелька"

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

06:01 Ощадбанк лишив клієнта без пенсії — деталі судової справи

Ексклюзив

06:00 У ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

05:50 Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні

05:50 Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин наприкінці вересня

05:05 На заході значні дощі, місцями сильні пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

04:40 Нардепи пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та вимоги

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд