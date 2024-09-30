Простий рецепт вечері з рисом та куркою за 20 хвилин – покроковий рецепт

Простий рецепт вечері з рисом та куркою всього за 20 хвилин
Бажаєте швидко приготувати ситну та смачну вечерю? Цей простий рецепт з рисом та куркою — те, що потрібно! Усього 20 хвилин і ароматна страва вже готова до подачі на стіл. Ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт;
- перець 1 шт.;
- часник 2 зубчики;
- помідор 1 шт;
- курка чи філе риби 400 г;
- рис 200 г;
- сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування
На сковороді обсмажити цибулю та солодкий перець.
Потім додати курку, сіль, перець та спеції за смаком.
Додати промитий рис, все перемішати і додати трохи води. Готувати під закритою кришкою до готовності рису.
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