Простой рецепт ужина с рисом и курицей за 20 минут — пошаговый рецепт

Рис с мясом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хотите быстро приготовить сытный и вкусный ужин? Этот простой рецепт с рисом и курицей — то, что нужно! Всего 20 минут, и ароматное блюдо уже готово к подаче на стол. Идеальный вариант для тех, кто ценит своё время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук 1 шт;

перец 1 шт;

чеснок 2 зубчика;

помидор 1 шт;

курица или филе рыбы 400 г;

рис 200 г;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления

На сковороде обжарить лук и сладкий перец.

Лук и сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить курицу, соль, перец и специи по вкусу.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить промытый рис, все перемешать и добавить немного воды. Готовить под закрытой крышкой до готовности риса.

Рис с мясом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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