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Простой рецепт ужина с рисом и курицей всего за 20 минут

30 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Простой рецепт ужина с рисом и курицей за 20 минут — пошаговый рецепт
Рис с мясом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите быстро приготовить сытный и вкусный ужин? Этот простой рецепт с рисом и курицей — то, что нужно! Всего 20 минут, и ароматное блюдо уже готово к подаче на стол. Идеальный вариант для тех, кто ценит своё время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лук 1 шт;
  • перец 1 шт;
  • чеснок 2 зубчика;
  • помидор 1 шт;
  • курица или филе рыбы 400 г;
  • рис 200 г;
  • соль, черный молотый перец. 

Способ приготовления 

На сковороде обжарить лук и сладкий перец. 

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Лук и сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить курицу, соль, перец и специи по вкусу. 

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Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить промытый рис, все перемешать и добавить немного воды. Готовить под закрытой крышкой до готовности риса. 

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Рис с мясом. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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