Як приготувати вівсяне печиво без цукру — покроковий рецепт.

Простий рецепт вівсяного печива без цукру — смачно й ситно
Це вівсяне печиво дуже просто готується. Воно підійде для тих, хто уникає вживання цукру. При цьому така випічка смачна та ароматна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Я І МОЇ КОЗИ.
Вам знадобиться:
- мюслі 400 г;
- вівсяна крупа 500 г;
- сметана 150 мл;
- сода;
- курячі яйця 5 шт;
- мед 2 ст.л;
- сіль;
- кориця.
Спосіб приготування
Вівсяні пластівці та мюслі потрібно трохи перебити блендером та додати сметану. До сметани додати щіпку соди.
Потім додати курячі яйця та дві столові ложки меду. Все ретельно перемішати.
З тіста сформувати печиво та викласти на пергамент.
Запікати печиво при 180 ºС протягом 20 хвилин.
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