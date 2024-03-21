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Простий рецепт вівсяного печива без цукру — смачно й ситно

21 березня 2024 17:28
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати вівсяне печиво без цукру — покроковий рецепт.
Вівсяне печиво. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це вівсяне печиво дуже просто готується. Воно підійде для тих, хто уникає вживання цукру. При цьому така випічка смачна та ароматна. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Я І МОЇ КОЗИ

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Вам знадобиться: 

  • мюслі 400 г;
  • вівсяна крупа 500 г; 
  • сметана 150 мл; 
  • сода;
  • курячі яйця 5 шт;
  • мед 2 ст.л;
  • сіль;
  • кориця.

Спосіб приготування 

Вівсяні пластівці та мюслі потрібно трохи перебити блендером та додати сметану. До сметани додати щіпку соди. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Потім додати курячі яйця та дві столові ложки меду. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

З тіста сформувати печиво та викласти на пергамент. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Запікати печиво при 180 ºС протягом 20 хвилин. 

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Вівсяне печиво. Фото: YouTube @me-and-my-goats

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випічка
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вівсянка

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