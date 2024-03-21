Як приготувати вівсяне печиво без цукру — покроковий рецепт.

Вівсяне печиво. Фото: Freepik

Це вівсяне печиво дуже просто готується. Воно підійде для тих, хто уникає вживання цукру. При цьому така випічка смачна та ароматна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Я І МОЇ КОЗИ.

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Вам знадобиться:

мюслі 400 г;

вівсяна крупа 500 г;

сметана 150 мл;

сода;

курячі яйця 5 шт;

мед 2 ст.л;

сіль;

кориця.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці та мюслі потрібно трохи перебити блендером та додати сметану. До сметани додати щіпку соди.

Приготування тіста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Потім додати курячі яйця та дві столові ложки меду. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @me-and-my-goats

З тіста сформувати печиво та викласти на пергамент.

Приготування печива. Фото: YouTube @me-and-my-goats

Запікати печиво при 180 ºС протягом 20 хвилин.

Вівсяне печиво. Фото: YouTube @me-and-my-goats

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